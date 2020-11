Spari nel centro di Vienna, diversi morti e feriti gravi

Secondo le prime notizie che arrivano dall’Austria, dovrebbero essere 7 i morti a seguito di diverse sparatoria avvenute questa sera – lunedì 2 novembre – nel centro di Vienna, non lontano dalla sinagoga Seitenstettengasse.

Shots fired in the Inner City district – there are persons injured – KEEP AWAY from all public places or public Transport – don’t share any Videos or Fotos!

— POLIZEI WIEN (@LPDWien) November 2, 2020