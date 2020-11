A Taino i libri si prestano a domicilio: i consigli di lettura

Il Coronavirus ha chiuso per il momento la biblioteca, ma la voglia di leggere non passa mai. Il servizio di prestito della biblioteca di Taino rimane attivo a domicilio. È possibile prenotare telefonando in biblioteca il mercoledì dalle 14:30 alle 17:30 oppure tramite email. Ecco alcuni consigli letterari del bibliotecario Alessio per per perdersi tra le pagine di qualche ottimo libro durante queste giornate di lockdown.

Nella notte – Concita De Gregorio

Una storia per raccontare quello che sentono le figlie femmine per un padre, e che insegna ad un uomo la fortuna e l’orgoglio di essere padre di una donna. Ci sono anche il grandi maneggiamenti del mondo del Potere, in realtà, con le mezze verità dell’informazione e il futuro della conoscenza nel mondo digitale.

Scritto così parrebbe noioso: e invece fa battere il cuore.

Ferite a morte – Serena Dandini

“Mogli, ex-mogli, sorelle, figlie, fidanzate, ex fidanzate che non sono state ai patti, che sono uscite dal solco delle regole assegnate dalla società e che hanno pagato con la vita questa disubbidienza”: le parole di una donna per raccontare le donne vittime di violenza. Un libro uscito ormai sette anni fa ma che, purtroppo, risulta più attuale che mai.

La terra. Il cielo. I corvi – Teresa Radice, Stefano Turconi

La biblioteca di Taino ha investito il contributo ricevuto dal Ministero della Cultura (5000 Euro da spendere solo in libri) comprando anche tantissimi splendidi fumetti – anzi, meglio – Graphic Novels: romanzi illustrati di altissima qualità grafica e narrativa. Ne è un esempio questo “La terra. Il cielo. I corvi” il viaggio di fuga di una alpino dal fronte russo durante la Seconda Guerra Mondiale. Un “laghee” di Como – ma potrebbe essere anche di Varese – che incontra la steppa sterminata, tra libertà, contrabbando, amore e furbizia. Disegni di luoghi maestosi e finale, neanche a dirlo, a sorpresa…

Mont Blanc 360° – Attilio Boccazzi Varotto

Desiderosi di rivedere le montagne? Queste vedute panoramiche del Monte Bianco in grande formato aiutano a scappare un po’ da casa, almeno con gli occhi, in attesa che si possa tornare sui sentieri anche con le gambe e il cuore.

Il servizio di prestito è attivo per i residenti del comune di Taino già iscritti in biblioteca: i libri saranno consegnati a casa – tra le 10 e le 12 del giovedì successivo alla prenotazione – e potranno essere riconsegnati alla riapertura della biblioteca comunale (la biblioteca è chiusa fino al 4 dicembre). Si potranno prendere in prestito al massimo 3 libri. Il prestito dura 30 giorni