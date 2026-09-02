Il mercato di Taino si rinnova e ritorna alla sua vecchia “location”
L'appuntamento del lunedì mattina si riorganizza aumentando i banchi e diversificando l'offerta
Un ritorno alle origini che coincide con il rilancio delle attività commerciali nel centro di Taino. Da lunedì 7 settembre, e come di consueto ogni lunedì mattina, lo storico mercato del paese, che nel 2022 si era spostato in Piazza Pajetta (praticamente attorno al perimetro del Teatro dell’Olmo), ritrova la sua collocazione del passato in piazzale Lidia Villa Rigamonti, a pochi metri dal Parco di Giò Pomodoro.
Il Comune promuove il rilancio e la riqualificazione dell’iniziativa con l’intento di «creare nuove opportunità per gli operatori commerciali e offrire ai cittadini un mercato più ricco, attrattivo e diversificato».
Il nuovo assetto del servizio dovrebbe includere una decina di bancarelle e si presenterà anche con nuove proposte.
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Il calo demografico svuota le scuole: in quattro anni 103 classi e quasi 5mila studenti in meno
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
principe.rosso su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.