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Il mercato di Taino si rinnova e ritorna alla sua vecchia “location”

L'appuntamento del lunedì mattina si riorganizza aumentando i banchi e diversificando l'offerta

mercato di taino

Un ritorno alle origini che coincide con il rilancio delle attività commerciali nel centro di Taino. Da lunedì 7 settembre, e come di consueto ogni lunedì mattina, lo storico mercato del paese, che nel 2022 si era spostato in Piazza Pajetta (praticamente attorno al perimetro del Teatro dell’Olmo), ritrova la sua collocazione del passato in piazzale Lidia Villa Rigamonti, a pochi metri dal Parco di Giò Pomodoro.

Il Comune promuove il rilancio e la riqualificazione dell’iniziativa con l’intento di «creare nuove opportunità per gli operatori commerciali e offrire ai cittadini un mercato più ricco, attrattivo e diversificato».

Il nuovo assetto del servizio dovrebbe includere una decina di bancarelle e si presenterà anche con nuove proposte.

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Pubblicato il 02 Settembre 2026
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