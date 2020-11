Tamponi, parte il servizio di accompagnamento della Croce Rossa di Luino

Dal lunedì al venerdì la Croce Rossa di Luino e Valli mette a disposizione un equipaggio qualificato, con automezzo attrezzato e sanificato, per accompagnare tutte quelle persone che hanno la necessità di fare il Tampone molecolare o rapido, al presidio di Varese o Cassano Valcuvia.



E' possibile prenotare il servizio chiamando al numero telefonico: 0332 510444.

Il servizio non è a titolo gratuito, ma comporterà una tariffa simbolica a copertura dei costi dell’utilizzo del mezzo, della sua sanificazione ad ogni trasporto e dei DPI usati dagli operatori.

Ci rivolgiamo principalmente agli anziani, ma anche alle persone che non possono accompagnare un familiare perché impegnati con il lavoro o perché preferiscono non entrare in contatto con un potenziale positivo.

Il personale della Croce Rossa, altamente qualificato, sarà a disposizione per accompagnare, principalmente durante la settimana nell’arco della mattinata, chiunque volesse raggiungere Varese o Cassano per fare il tampone.

Naturalmente ci rivolgiamo agli anziani, ma anche ai genitori con figli o ai singoli cittadini che preferiscono essere accompagnati a fare il tampone da un professionista, protetto con tutto quanto serve, senza usare la propria auto, lasciando così tranquilli a casa i propri famigliari», commenta Pierfrancesco Buchi, Presidente della Croce Rossa di Luino e Valli. «In un momento difficile per le associazioni di volontariato, è necessario sapersi riorganizzare internamente, richiamare alla responsabilità i propri operatori, ma soprattutto trovare lo spunto per ricaricarsi, offrendo alla Comunità un nuovo servizio di attenzione come quello che stiamo avviando.

«Sarà un sorta di “taxi sanitario, protetto e sanificato” dedicato ai positivi che devono rifare i tamponi o ai potenziali positivi che devono andare per la prima volta ai presidi di Cassano e Varese. Il nostro personale dipendente e volontario si è subito reso disponibile per questa nuova attività perché le richieste iniziano ad aumentare ed abbiamo quindi il dovere di dare delle risposte concrete».