A terra da due giorni dopo una caduta, i carabinieri salvano un anziano solo in casa

Carabinieri, vigili del fuoco e 118 hanno salvato un anziano di 71 anni che da due giorni era caduto in casa e non riusciva a chiedere aiuto.

Fondamentale è stata prima di tutto la segnalazione del figlio, residente a Torino che non riusciva a contattare il padre, residente ad Albizzate.

Si è così rivolto ai carabinieri: la Compagnia di Gallarate ha subito inviato la pattuglia che copre la zona di Albizzate-Solbiate Arno. Sul posto i militari hanno in effetti verificato che nessuno rispondeva neppure al citofono dell’abitazione, nella piccola frazione di Tarabara, dove le case sono un po’ isolate.

Gli uomini della pattuglia hanno scavalcato la recinzione e iniziato a verificare dall’esterno la casa, che è stata poi aperta dai vigili del fuoco, intervenuti insieme al 118. All’interno della casa i soccorritori hanno trovato l’uomo a terra, non in gravi condizioni, ma comunque immobilizzato e incapace di chiedere aiuto. È stato portato in ospedale e non è in pericolo di vita.