Una truffa sventata a Lodi incastra i responsabili di un furto di gioielli ad un’anziana di Varese

Un tentativo di truffa ad un’anziana sventata a Lodi ha sgominato una banda che aveva preso di mira anche il Varesotto mettendo a segno il raggiro ad una 80enne varesina alla quale cono stratagemma avevano rubato i gioielli lo scorso 4 novembre.

L’epilogo di questa vicenda è arrivato per l’appunto a Lodi quando una signora è stata raggiunta da una telefonata che l’ha allarmata tanto da mettere insieme 2.700 euro e gioielli per un peso di ottanta grammi.

“Ho il coronavirus e ho bisogno di diecimila euro per curarmi. Mamma, metti subito insieme soldi e gioielli che hai in casa e passerà qualcuno a prenderli per portarmeli visto che non posso uscire”: questo era il tenore della telefonata ricevuta da una donna di 92 anni di Lodi, lo scorso 6 novembre.

Solo che la 92enne ha avvisato la polizia e quando un uomo di 26 anni, di origine ucraina, si è presentato per ritirare il bottino ha trovato la squadra mobile che lo ha denunciato insieme ad una complice bielorussa di 52 anni.

La polizia ha anche potuto accertare che il tentativo di truffa in questione era il terzo posto in essere in zona dai due nel solo pomeriggio del 6 novembre scorso e che i due fermati facevano parte di una banda specializzata nelle truffe agli anziani in concorso con un complice che, con il ruolo di “telefonista” individuava le vittime, simulava di essere un loro congiunto e fingendo un incidente stradale o di avere bisogno di cure mediche per gravi patologie come il Covid-19 riusciva a convincerli a consegnare ad una persona di fiducia i propri averi.

Le perquisizioni personali degli indagati, estese ai veicoli da loro utilizzati, hanno permesso di risolvere un caso simile avvenuto a Varese il 4 novembre scorso. La stessa banda, infatti, è stata trovata in possesso di gioielli rubati a una donna varesina di 80 anni.