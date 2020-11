Varese a Fossano per schiodarsi da quota zero

Il Città di Varese vuole dimostrare che vale più delle quattro sconfitte rimediate e dello “zero” che in questo momento sentenzia la classifica. C’è però da agire subito e la prima occasione sarà domenica (22 novembre, ore 14.30) a Fossano, formazione che in quattro gare giocate ne ha vinta una sola e che non scende in campo dall’11 ottobre, dopo oltre 40 giorni.

A guidare la truppa biancorossa verso il Piemonte, mister David Sassarini che si aspetta un cambio di rotta, come dichiarato all’ufficio stampa: «Purtroppo non abbiamo vinto e segnato e questa è una cosa inusuale per le mie squadre visto che sono sempre state quelle con i migliori attacchi. I ragazzi sono determinati, sanno che arrivano davanti alla porta. Serve sterzare da subito. Guardando le ultime due partite con Imperia e Caronnese se fosse andato tutto normale le avremmo vinte entrambe: purtroppo è girato tutto storto. La lista degli indisponibili è sempre quella delle ultime partite ad eccezione di Addiego Mobilio che lo recuperiamo».

Riguardo al difficile inizio di stagione, Sassarini prova a essere fiducioso: «Alleno da tanti anni e questi momenti in un campionato toccano a tutti: purtroppo a volte sterzi subito e altre no. In carriera mi è già successo di non partire bene con la Pianese, Seregno e Vis Pesaro e poi ne siamo usciti bene».

DIRETTAVN – Il racconto della gara è già iniziato su VareseNews (guarda qui). Potrete come sempre commentare in tempo reale e interagire con l’hashtag #DirettaVn sui social.