I varesini Poltergeist presentano il primo singolo

Allo scoccare della mezzanotte, i Poltergeist, band prima d’oggi sconosciuta per il nome, ma non per i suoi componenti, ha pubblicato il suo primo singolo dal titolo “Escape”.

La band è composta da Angelo Stramaglia, cantante del gruppo e autore dei testi, Fabrizio Brioschi (chitarra), Gianluca Masci (batteria) e Manuel Spozio (basso), cofondatore del gruppo, oltre a Simone Pelucco (chitarra solista), il membro più recente del gruppo.

Fabrizio Brioschi racconta così il trascorso della band: «L’idea è nata dall’esigenza di mettermi in gioco con la passione che mi accompagna da tutta la vita, trasmessami da mio padre, cercando tra le persone che ho incontrato e conosciuto nell’arco del tempo e che hanno voluto far parte di questo progetto. Ciò che proponiamo oggi corrisponde all’essenza musicale del gruppo ed è nato dal primo riff sul quale abbiamo lavorato e sul quale ci siamo trovati musicalmente d’accordo e in sintonia. Buon ascolto!».

Qui il link dove poter ascoltare il brano: