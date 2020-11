Viscardi e Ossini: i prossimi ospiti della Bottega degli abbracci

“I DPCM si susseguono, i lock down continuano a tenerci separati ma “La Bottega degli Abbracci” rimane a tenervi compagnia” Così la scrittrice e fondatrice della libreria Millestorie di Fagnano Olona Laura Orsolini presenta i prossimi appuntamenti della Bottega degli abbracci, il salotto online dedicato alla letteratura partito in primavera con il primo lockdown e che da allora non si è più fermato e che si prepara ad ospitare Luca Viscardi e Massimiliano Ossini, sempre con l’accompagnamento della musica dal vivo del cantautore Luca Marino.

Martedì 24 novembre alle ore 19 in diretta sulla pagina Facebook (ma ora anche sul canale Youtube e sulla pagina Linkedin della Libreria Millestorie) Luca Viscardi, famoso conduttore radiofonico, giornalista e scrittore (è stato anche ospite dell’incontro di apertura dell’ultima edizione del Festival Glocal) che parlerà del suo nuovo libro “A piccoli passi”, la sua esperienza diretta con il Covid-19, edito da Sperling&Kupfer.

«Sembrava un film, ma è solo la storia di un mese un po’ assurdo di una vita come tante: avrei lasciato ad altri il ruolo di protagonista, ma sono grato di aver potuto sperimentare quella che prima era solo una teoria. Non è importante cadere, ma sapersi rialzare e ricominciare a camminare.»

Quando Luca scopre di aver contratto quel temibile – ancora sconosciuto – Coronavirus, da un giorno all’altro ogni cosa nella sua vita sembra essere diventata inutile: il programma in radio, la tecnologia che tanto lo appassiona, il ricordo di una pizza in compagnia e dei viaggi lontano dalla sua Bergamo, che in quei mesi sarà messa in ginocchio. Eppure, si aggrappa a questi spiragli di vita, come si fa con un gommone di salvataggio per affrontare la tempesta e uscirne sano e salvo. Quando azioni semplici e scontate, come lavarsi i denti, farsi la barba o la doccia, diventano per lui un privilegio, non gli resta che procedere a piccoli passi per scalare la montagna e trovare la via al campo base, la meta: quella normalità che si dà sempre per scontata. La vita a piccoli passi è la storia di speranza e rinascita di un uomo che ha lottato per la vita e la libertà, con il sorriso, la determinazione e l’entusiasmo che tutti dovremmo imparare ad avere nei momenti più difficili.

Martedì primo dicembre Massimiliano Ossini, amato conduttore di Linea Bianca e scrittore appassionato di montagna, racconterà alla Bottega degli abbracci il suo nuovo libro che pubblica per Mondadori Electa “Le montagne rosa. Viaggio alla scoperta delle Dolomiti”.

“Le montagne mi hanno insegnato a meravigliarmi, a ringraziare, a ritrovare me stesso e a scoprirmi parte integrante di una comunità e del creato. In montagna ho imparato a dire di sì alla vita, a gettare il cuore sempre oltre ogni ostacolo”

È così che comincia “Le montagne rosa”. Un viaggio, che parte dalle Dolomiti, alla scoperta del nostro Paese. Visitando valli, cime, borghi e sentieri, l’autore ci racconta i luoghi e le loro storie, ci parla delle sue emozioni e ci accompagna lungo percorsi a piedi attraverso i silenzi e la profonda bellezza della natura. Ossini, con escursioni di varia difficoltà, ci guida alla scoperta di sentieri panoramici di grande bellezza e ci conduce per mano sulle vette più affascinanti della nostra penisola.

Gli incontri si svolgeranno come sempre in diretta sulla pagina Facebook, sul canale Youtube e sulla pagina LinkedIn della Libreria Millestorie.