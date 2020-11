Una volpe al parco dei Platani di Castellanza

Una piccola volpe ha fatto capolino tra gli alberi del parco dei Platani di Castellanza. Nella giornata di ieri una frequentatrice del parco l’ha avvistata e fotografata. Questa mattina il sindaco Mirella Cerini ha pubblicato lo scatto sulla pagina facebook della lista Partecipiamo con i ringraziamenti nei confronti di chi si è preoccupato della vicenda.

Chi l’ha avvistata, infatti, ha contattato chi di dovere per proteggere l’animale selvatico che, una volta uscito dall’area verde, avrebbe rischiato di essere investito in quanto il piccolo polmone verde si trova in mezzo ad arterie stradali moto trafficate.