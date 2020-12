149 i positivi al Coronavirus a Somma, c’è anche il sindaco

C’è anche il sindaco Stefano Bellaria tra i 149 i cittadini di Somma Lombardo positivi al Coronavirus.

Il primo cittadino, che già in passato era stato in quarantena precauzionale (nella foto), oggi ha sviluppato il Covid-19. «Appena possibile mi rivolgerò a voi tramite un video» ha spiegato ai sommesi nel suo messaggio social. «ora il regista e soprattutto il mio medico di medicina generale dottoressa Mattaini (che ringrazio per lo zelo e la disponibilità con cui opera) mi han consigliato riposo», ha continuato Bellaria, che ha promesso che tornerà presto in municipio.

Tra i sommesi positivi, per fortuna, non ci sono persone ricoverate in casa di riposo: i due istituti cittadini non sono stati contagiati.

In totale, da inizio pandemia, sono 845 i contagiati a Somma, 800 cittadini e 45 nelle case di riposo. I morti sono stti in totale 25, di cui 8 alla casa di riposo Girasole.

«Ciò ci deve ricordare di prestare sempre grande attenzione, soprattutto ora che, tornati ad essere zona gialla, è aumentata la libertà di movimento e molte attività han potuto riaprire. Lo dico in particolare ai nostri ragazzi, mi han già segnalato assembramenti. Se volete bene ai vostri cari e soprattutto ai vostri nonni, osservate le regole».