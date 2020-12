Accessori e prodotti per auto: aumentano le vendite online

Automobilisti sempre più inclini agli acquisti online. Nel settore degli accessori per auto, la rete si conferma uno dei canali privilegiati, favorita anche da chi, fino a qualche tempo fa, era restio a effettuare compere online.

Ad agevolare questo processo, e-commerce innovativi che propongono prodotti delle migliori marche, che arrivano comodamente a domicilio con tempi di spedizione molto brevi.

Per quanto riguarda i prodotti più acquistati, spiccano soprattutto tutti quegli articoli specifici che permettono di prendersi cura della propria automobile sia negli interni si negli esterni.

Accessori per auto: i tappetini tra gli articoli preferiti

Nella lista degli articoli più richiesti da chi cerca online prodotti per la propria auto spiccano i tappetini, veri e propri oggetti funzionali in grado di garantire all’abitacolo un’eleganza superiore. Chi acquista tappetini online può approfittare di un ampio ventaglio di possibilità per tutti i modelli di automobili, da selezionare in base ai tessuti e ricevere comodamente a casa.

Tra le soluzioni più richieste ci sono quelle realizzate da MTM Shop, storico brand del settore tessile-automotive, specializzato nella produzione di tappetini di alta qualità. I tappetini auto di Mtm, infatti, sono frutto di un’accurata produzione Made in Italy e, oltre a essere realizzati su misura, possono essere personalizzati con nomi, sigle e targhette.

Il successo online dei tappetini auto in velluto

I tappetini più acquistati online sono quelli costituiti da pregiato velluto. I motivi sono da ricercare nell’eleganza che questi accessori donano all’abitacolo, ma anche nella qualità dei tessuti con i quali vengono realizzati.

I materiali spaziano, infatti, dal velluto classico a quello nylon pregiato: due fibre eccellenti che donano ai tappeti un aspetto distinto, ma altamente resistente.

I modelli più esclusivi, in aggiunta, oltre a essere rifiniti con eleganti bordature, sono dotati di battitacco e sistemi di fissaggio originali, che garantiscono un maggiore comfort in qualsiasi condizione di guida.

Anche i tappetini in gomma tra i più acquistati

Accanto ai tappetini in velluto, a primeggiare negli acquisti online ci sono i tappetini auto in gomma, scelti soprattutto da un’utenza che vuole assicurare una protezione ottimale all’abitacolo. Questi modelli garantiscono, inoltre, un’estetica eccellente grazie a produzioni di alta gamma, che tengono conto della cura dei dettagli offrendo un design all’avanguardia.

I tappetini in gomma sono poi flessibili, morbidi e resistenti e, grazie a una superficie completamente antiscivolo, garantiscono un grip efficace anche nelle curve più insidiose. Tuttavia, tra i modelli che continuano a essere sempre più richiesti online, ci sono anche i tappetini a vaschetta 3D, che con i loro bordini in rilievo trattengono i liquidi, evitando la formazione di muffe.

Vendite online: spazio ai detergenti e ai deodoranti per auto

Nella classifica degli articoli per auto più venduti online spiccano anche i prodotti per la pulizia, come per esempio i deodoranti per auto, disponibili in diverse profumazioni per garantire un abitacolo fresco a lunga durata.

Sempre per gli interni, tra i prodotti più acquistati ci sono anche i mini aspira tutto, che si collegano alla presa dell’accendisigari per eliminare briciole e residui di sporco.

Per quanto riguarda invece gli esterni dell’auto, sul web si cercano soprattutto detergenti lucidanti come i prodotti pulenti effetto cera, che eliminano lo sporco dalla carrozzeria ravvivandone il colore e i riflessi.

Accessori auto antigelo: l’acquisto passa soprattutto per il web

Per quanto riguarda invece i must have per automobile, a imporsi nelle vendite online ci sono quei prodotti utilizzati per le parti più sensibili della vettura, come i liquidi antigelo per vetri, che permettono di avere un parabrezza splendente ed evitare che l’acqua congeli con le basse temperature.

Sempre nel settore dei deghiaccianti, tra gli articoli più richiesti, soprattutto in vista dell’inverno, c’è lo spray sciogli ghiaccio, la soluzione pronta all’uso per liberare serrature, cristalli e tergicristalli dagli effetti del gelo.

In ogni caso, che si tratti di interni o esterni, di protezioni o detergenti, i prodotti più gettonati online sono quelli Made in Italy, in grado di poter garantire una qualità superiore e una lunga durata, due aspetti fondamentali per una gestione ottimale dell’auto.