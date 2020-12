Acquistare un gioiello nel proprio centro urbano è un segnale importante

C’è bisogno di uno sforzo importante per uscire da questo momento complicato. Nei periodi difficili bisogna adoperarsi d’ingegno e rischiare qualcosa di più. Il tessuto economico e sociale nel corso di questi anni ha avuto stagioni non certo semplici, dove il Made in Italy spesso è stato accantonato da una politica economica poco inclusiva. Proprio da una stagione complessa però emergono quelle che sono le nostre eccellenze, dove possiamo ancora dire la nostra, a livello locale è riassumibile in questa frase: “Questo Natale io acquisto in negozio.”

Le iniziative importanti per rilanciare la Nostra economia

Una iniziativa lodevole che sta ottenendo un certo successo, attraverso il corto circuito mediatico che interessa le attività commerciali locali del comune di Legnano. Sosteniamo il concetto di rilancio dei negozi nelle nostre città. Le attività commerciali locali costituiscono un tassello fondamentale della nostra vita. Non c’è bisogno di ricordare come sia triste fare un giro nelle nostre città e conteggiare tutte le attività sul lastrico, che hanno chiuso i battenti durante gli ultimi dieci anni.

È un desolante scenario che costituisce una realtà oggettiva con cui bisogna fare i conti per tutta la Penisola italiana. Proprio perché questo discorso assume un significato e un valore comprensibile su tutti i nostri territori, è arrivato il momento di investire e di sostenere i negozi delle nostre città e dei centri urbani che viviamo nel quotidiano. L’occasione arriva provvidenziale durante queste festività natalizie che sono ormai prossime, in un momento delicato e complesso come quello che stiamo attraversando.

Un piccolo acquisto per rendere migliore il Natale di tutti

A Natale possiamo fare un piccolo sforzo di sostegno e scegliere la qualità che da sempre contraddistingue le filiere del Made in Italy e prodotti esclusivi come quelli che potete trovare e ammirare nella gioielleria di Legnano nella sua sede fisica. Un concetto che è in controtendenza con i dati che sono stati raccolti durante i primi mesi di questo 2020. Sappiamo molto bene come Amazon e tutte le strutture di e-commerce abbiano aumentato i loro capitali, a discapito delle piccole realtà e di quelle in particolare che ormai da lungo tempo costituiscono il nostro tessuto sociale e urbano. Tuttavia ci sono delle realtà che sono un fiore all’occhiello per quanto riguarda il commercio nazionale di prodotti di qualità come gioielli e beni preziosi.

Proprio per questo motivo diventa importante sostenere oggi, durante queste feste di Natale, una attività che è presente sul territorio da lungo tempo e che costituisce una eccellenza che perdura nel tempo. Quando si parla di attività come un negozio di gioielli, specializzata in orologi, collane e tutto quello che rientra tra le preziosità, la qualità non è mai abbastanza. È importante nel momento in cui decidiamo di acquistare per i nostri cari o per noi stessi un gioiello che vi sia una certificazione che ne attesti il valore. Le occasioni per regalare un gioiello non sono mai troppe, visto che il significato di un prezioso è parimenti legato all’affetto di chi ci fa questo tipo di dono. Proprio in un momento importante e complesso come questo 2020, l’occasione potrebbe essere ideale per ricordarci delle persone a cui teniamo di più.

Lodevole iniziativa da parte di Confcommercio dell’Alto Milanese

Non solo per quanto riguarda il mese di dicembre, ma anche per l’inizio del nuovo anno, è importante sostenere le attività dei nostri centri, come evidenziato dalla lodevole iniziativa di Confcommercio dell’Alto Milanese. È arrivato il momento di organizzarsi e di sostenere le attività del proprio centro urbano, in quanto tessuto socio-economico da preservare e da tutelare. Iniziative simili stanno fiorendo un po’ in tutta Italia e potrebbero rappresentare una nuova fase di rinascita economica, per rimettere il moto il settore del commercio e in particolar modo quello del Made in Italy. Proprio per questo motivo è importante sostenere questo tipo di iniziative in un periodo come quello di Natale. Metterci la faccia, come dice il claim, oggi è necessario e può fare la differenza, basta volerlo e crederci un po’ di più.