Di nuovo aperte le biblioteche comunali di Varese

Riaprono le biblioteche comunali. I servizi sono tornati attivi sia alla civica di via Sacco sia alla “Gianni Rodari” di Biumo Inferiore per quanto riguarda i volumi dei ragazzi.

Possibile il prestito solo se anticipato dalla prenotazione tramite catalogo online, telefono o email; per quanto riguarda la restituzione dei volumi, invece, ci si potrà recare nelle sedi anche senza appuntamento. Riprende poi il progetto “Ti porto un libro”, che prevede la consegna a domicilio di libri e audiolibri e che è dedicato in particolar modo agli anziani e alle persone in difficoltà. Porte aperte, sempre previa richiesta, anche per l’Archivio storico comunale di via XXV Aprile.

Gli orari e le modalità

Biblioteca civica

Orario: da martedì a sabato, dalle 9.30 alle 12.45 e dalle 14.00 alle 17.45.

Per informazioni: 0332.255273; biblioteca@comune.varese.it. Prenotazioni: 0332.255274; biblioteca@comune.varese.it; catalogo online.

Biblioteca dei ragazzi

Orario: giovedì, venerdì e sabato, dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.45.

Per informazioni e prenotazioni: 0332.255050; biblioteca.ragazzi@comune.varese.it.

Archivio storico comunale

Per le ricerche e la consultazione di documenti storici d’archivio è necessario prenotare un appuntamento telefonando al numero 0332.255208 o scrivendo all’indirizzo mail archiviostorico@comune.varese.it.

Orari: da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 12.00.