Baveno e Stresa al lavoro su un’App per rilanciare il turismo

I Comuni di Baveno e di Stresa, con i rispettivi assessorati al Turismo, stanno lavorando alla realizzazione di un’App che, con la nuova stagione turistica fornirà tutte le informazioni sulle rispettive città: un’App del circuito iTown già utilizzata da molte città, compresa l’App “Lago di Garda”.

Una volta scaricata, l’App offrirà una serie contenuti divisi in sezioni facilmente fruibili. Strutture pubbliche, informazioni generali, eventi, luoghi turistici, sentieristica, trasporti, ristorazione, negozi, ricettività alberghiera ed extra alberghiera, la promozione delle bellezze paesaggistiche, nonché uno spazio per la segnalazione di guasti direttamente agli uffici tecnici.

«Abbiamo deciso – affermano i due assessori al turismo di Baveno e di Stresa, Marco Sabatella e Maria Grazia Bolongaro – di lavorare insieme perché crediamo nell’idea di fare rete e, in un prossimo futuro, di coinvolgere anche altre realtà del Lago Maggiore. Sarà un’App per rendere il nostro territorio più smart, uno strumento operativo per i turisti e i viaggiatori che visiteranno le bellezze del nostro territorio, ma anche utile ai cittadini. Uno strumento in più che potrà aiutare il turista ad orientarsi durante la vacanza, per ottimizzare al meglio i giorni a disposizione. Serve dotarsi di iniziative innovative, e questa App sarà un ottimo inizio».

«Valore aggiunto di questa applicazione – aggiungono gli assessori – è che sarà visibile anche sul Lago di Garda, dando possibilità al turista di scegliere di spostarsi sul Verbano per prolungare la vacanza e viceversa. Riteniamo che anche questo sia un mezzo per promuovere il nostro lago e crediamo nella collaborazione tra i nostri comuni dove, che prenderemo le decisioni di comune accordo per rendere l’offerta dei servizi turistici più completa possibile. Siamo inoltre disponibili a fare rete con tutti i comuni del Golfo Borromeo mettendoci a disposizione per qualsiasi informazione in merito».