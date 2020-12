Birra al bancone nonostante il divieto: tre bar di Varese multati e chiusi

Multa e chiusura per cinque giorni: questi i provvedimenti presi nei confronti di tre bar di Varese all’interno del quale sono stati serviti alcuni clienti al bancone senza quindi rispettare le normative anti-covid in vigore, particolarmente rigide in questo periodo natalizio. In questo momento infatti è previsto solo il servizio di asporto o di consegna a domicilio.

A individuare le violazioni sono stati gli agenti delle Volanti e i Poliziotti di Quartiere impegnati nei controlli predisposti dalla Questura. La prima contravvenzione risale al giorno di Santo Stefano quando una pattuglia ha notato alcune persone all’interno di un bar di viale dei Mille: entrati nel locale gli agenti hanno identificato gli avventori, due dei quali hanno subito ammesso di aver appena bevuto qualche birra. Foto di Jo Zef Mrkwa da Pixabay

La sanzione – multa e chiusura – ha colpito poco dopo anche un bar di piazza XXVI Maggio: anche in questo caso il proprietario è stato sorpreso mentre serviva al bancone una bevanda a un cliente, ancora presente all’interno del locale al momento dell’intervento dei poliziotti.

Il terzo episodio risale invece a lunedì pomeriggio, 28 dicembre, questa volta in viale Valganna: a essere colto in flagrante è stato il proprietario di un bar che serviva le persone all’interno del locale. Per lui la chiusura sarà sino al primo gennaio.