Sei bloccato all’estero per le feste? Partecipa alla diretta di Varesenews per un saluto dal Varesotto

Se per tutti quello che arriva sarà un Natale all’insegna del distanziamento per molti, purtroppo, sarà un giorno di festa segnato dalla lontananza forzata: parliamo dei tanti varesini che si trovano all’estero e che, non per loro scelta, sono rimasti bloccati lontano dai propri cari.

Se siete tra coloro che si trovano proprio in questa situazione e volete raccontare la vostra situazione e scambiare un momento di auguri con la comunità del nostro giornale abbiamo scelto di organizzare una diretta Facebook con chi di voi vorrà partecipare. Lo faremo nel pomeriggio della vigilia di Natale alle 16 (ora italiana). Per inviare la vostra richiesta di partecipazione sarà necessario iscrivervi a questo modulo dove vi lasceremo le istruzioni per partecipare.