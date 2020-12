Brunori Sas ospite nel format virtuale del regista varesino Gabriele Di Luca

Dopo la conversazione su teatro e poesia con Franco Arminio e su teatro e impegno sociale con Giobbe Covatta, il terzo episodio di Periferie Interiori, il ciclo di incontri ideato e promosso da Carrozzeria Orfeo, prosegue domenica 20 dicembre alle ore 18.30 in diretta Instagram sul profilo della Compagnia, con un nuovo e molto atteso appuntamento questa volta di riflessione su teatro e musica.

Con il drammaturgo, regista e attore Gabriele Di Luca (da poco selezionato come autore italiano, con il suo ultimo testo Miracoli metropolitani, nella terza edizione del progetto americano Italian Playwrights Project) ci sarà Brunori Sas, cantautore e musicista calabrese, ormai nell’olimpo musicale italiano (Premio Tenco per l’ultimo album Cip!, Nastro d’argento per la colonna sonora di Odio l’estate, già disco di platino nel 2018, cinque album in dieci anni in un crescendo di ascoltatori e acclamazioni) molto amato dal pubblico e anche da Carrozzeria Orfeo per la sua capacità di mettere in musica i temi del presente con freschezza, originalità e profonda umanità.

Nel corso dell’incontro si parlerà della sua musica più “sociale” e delle sue riflessioni civili, forte punto di contatto con la poetica e il lavoro da sempre portato avanti da Carrozzeria Orfeo. Brunori Sas è, inoltre, un animale da palcoscenico, disincantato ed ironico, che nel corso della sua carriera è stato capace, anche con incursioni teatrali e televisive, di intercettare, così come Carrozzeria Orfeo, un pubblico sempre più ampio e trasversale,