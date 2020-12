Una donazione alla Lilt per ricordare Angelo Guzzi

Una raccolta fondi per sostenere la Lilt e ricordare Angelo. Era l’iniziativa che vedeva protagonisti i famigliari di Angelo Guzzi scomparso lo scorso 10 novembre ucciso dal cancro.

Per onorare la sua memoria e la battaglia che lo aveva visto protagonista per quattro lunghi anni, era stata organizzata la raccolta: «Riempi un vuoto con un atto d’amore, unisci il ricordo di una persona cara a un importante scopo:la lotta contro il cancro». Così recitava la locandina della LILT – Associazione di Varese.

Angelo, durante i lunghi anni della malattia, non aveva mai smesso di coltivare la sua passione, la musica, esibendosi anche per eventi a scopo benefico ed aveva collaborato con la LILT alla realizzazione del consueto calendario.

L’obiettivo era quello di poter raggiungere 500 euro da donare alla LILT; l’8 dicembre, giorno in cui Angelo avrebbe compiuto 54 anni, è giunto alla LILT il bonifico di quanto raccolto, ben 6.650,00 euro, una cifra che i familiari di Angelo non avrebbero nemmeno immaginato. Ciò a dimostrazione, oltre dell’affetto e della stima verso Angelo ed i suoi familiari, anche del valore della solidarietà, ed in particolare in un momento storico difficile come quello che stiamo vivendo.

La donazione è accompagnata da questa nota a firma della moglie e dei quattro figli: