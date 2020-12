Due assemblee e un unico esperto: così il liceo Manzoni di Varese si è gemellato con la scuola di Cagliari

Un esperto ospite di due assemblee di istituto. Stesso giorno, stessa ora, città distanti chilometri. È avvenuto questa mattina quando il giornalista Matteo Gracis, autore di un libro sulla canapa, ha parlato agli studenti del liceo Manzoni di Varese e, in contemporanea, ai compagni sardi del liceo Euclide di Cagliari.

L’incontro virtuale è stato reso possibile dall’associazione Assembleiamoci che, in questo periodo di didattica a distanza, ha sperimentato con successo una piattaforma capace di ospitare sino a 3000 utenti in contemporanea.

In questo modo, Matteo Spreafico e compagni, stanno proponendo gemellaggi tra scuole di regioni differenti, che non si sono mai incontrate prima, con temi e ospiti adatti alle assemblee di istituto.

Si è trattato della prima esperienza tra realtà così distanti e differenti anche se il tema accomuna i ragazzi: “Futuro e nuove tecnologie: la canapa e i suoi utilizzi”. Questa mattina, gli studenti hanno interagito con l’ospite attraverso il proprio telefono o computer facendo domande, rispondendo a sondaggi e “call to actions” e hanno approfondito un argomento di attualità di cui non si parla durante le ore di lezione.

« Il nostro obiettivo è la cooperazione con imprese, professionisti e realtà attive sul territorio nazionale, così da poter incoraggiare i ragazzi a conoscere e approfondire argomenti non presenti nella didattica tradizionale, promuovendo il loro sviluppo personale e sociale – commenta il presidente di Assembleiamo Matteo Spreafico – Anche in questo periodo di difficoltà l’associazione si è mossa per poter garantire agli studenti gli strumenti necessari al suo svolgimento. L’assemblea d’istituto è infatti un diritto degli studenti che il Covid e la Dad (didattica a distanza) hanno messo a rischio. Tuttavia, i ragazzi hanno dimostrato una grande capacità di adattarsi e di trovare nuove opportunità nella difficoltà. Per la prima volta due licei di due regioni diverse e distanti tra loro, Lombardia e Sardegna, hanno condiviso il momento dell’assemblea d’istituto, creando un’opportunità unica di condivisione di idee tra i giovani di diverse aree italiane»