Duro attacco di Tognola alla giunta di Daverio: “Inadeguata e inefficiente”

Un duro attacco alla giunta di Daverio. Lo ha sferrato Alberto Tognola, il consigliere del gruppo misto, candidato sindaco nelle prossime elezioni, qualche giorno dopo il consiglio comunale. All’ordine del giorno argomenti legati al bilancio ma dalle pieghe delle questioni “burocratiche” è emersa la polemica politica.

«Due erano i punti all’ordine del giorno – spiega Tognola – : una variazione di bilancio e la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi e verifica salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Dai documenti è emerso il mancato utilizzo dei fondi, circa 6.000 €, destinati ad attività dei centri estivi, stanziati con Decreto del Ministro alle pari opportunità e alla famiglia, il 25 giugno, che andavano erogati e rendicontati entro il 15 novembre. I fondi sono messi in bilancio in restituzione al ministero. Pur essendosi tenuti in Daverio tre centri estivi, in parrocchia, alla scuola materna e all’asilo nido. I fondi non sono stati erogati, né tantomeno rendicontati. Il vicesindaco, Sergio Casarin, per conto del sindaco, assente per indisposizione, ha imputato la mancata erogazione alla mancanza di tempo: quattro mesi non sono un tempo sufficiente per impegnare e rendicontare 6.000 €? Di fatto, dunque, i fondi stanziati dal Governo e destinati ai campi estivi non sono stati erogati e sono stati dunque restituiti al ministero».

Il secondo punto dell’intervento di Tognola riguardava l’ attuazione dei programmi: «Il documento non è stato redatto dalla giunta, ma dalle responsabili degli uffici che, in premessa, dichiarano “Alla data odierna la Giunta comunale di Daverio non ha provveduto ad assegnare degli obiettivi alle varie aree e non ha approvato il piano delle performance per l’anno in corso”. Segue una relazione esaustiva e dettagliata da cui si ricava l’enorme impegno profuso dai dipendenti. In sostanza, dunque, viene messa nero su bianco la mancanza di organizzazione e programmazione da parte della Giunta».

«In 20 anni di presenza in consiglio comunale a Daverio non mi era mai accaduto di trovarmi di fronte a una così palese assenza di direttive da parte della politica – conclude Tognola- . Sindaco e giunta sono designati per governare e ricevono anche un’indennità per questo dai cittadini; non adempiere ai loro obblighi è gravissimo, soprattutto in una situazione di emergenza sanitaria.

D’altronde anche su altre vicende sindaco e giunta hanno mostrato la loro inadeguatezza. Dal personale fino al bibliotecario, ne avevamo un bravissimo che lavorava a tempo pieno ed è stato sostituito con una figura a tempo parziale di 18 ore, passando per l’asilo nido: che ha potuto aprire solo a novembre per ritardi inaccettabili da parte del sindaco nella conduzione della gara d’appalto: un anno e tre mesi. Una condizione che ha provocato notevoli problemi alle famiglie e alla cooperativa vincitrice della gara».

Il sindaco Franco Martino chiama in causa ritardi e problemi legati all’emergenza sanitaria: «Non sono stati mese semplici questi. Devo ringraziare il vice sindaco, gli assessori e tutti i dipendenti che si sono prodigati per svolgere al meglio i loro compiti. Capisco le osservazioni di Tognola: per quanto riguarda i fondi abbiamo già avviato il provvedimento di restituzione, ma stiamo cercando di capire se rientra tra le attività prorogabili e comunque cercheremo di erogarli in altro modo, rifinanziandoli.

Per quanto riguarda invece il piano delle performance, è stato redatto mancano solo le firme. Mi assumo tutte le responsabilità dei ritardi com’è giusto che sia, ma è scorretto dire che non ci siamo mossi», conclude Martino.