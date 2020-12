Esposto contro i Dpcm, i giovani Democratici contestano i giovani Leghisti

I Giovani Democratici hanno considerato una «Provocazione degli omologhi leghisti» quella lanciata da Stefano Angei e Simone Mansori, che hanno presentato un esposto in procura denunciando “la presunta irregolarità dei DPCM in vigore”.

Per questo il gruppo di giovani che aderisce al Partito democratico commenta: «Come azioni simili, aventi come solo scopo l’ottenimento di visibilità e la creazione di polemiche strumentali, non siano rispettose delle numerose vittime e delle famiglie che hanno sofferto di conseguenza, in questo anno di emergenza che avrebbe dovuto vederci tutti uniti nella lotta contro il Covid».

«I giovani leghisti fanno azioni politiche tragicomiche nei confronti della decretazione governativa, mi stupisco che non rivolgano le proprie energie creative nei confronti della gestione sanitaria della Regione Lombardia governata dal loro partito, la quale si sta dimostrando quantomeno discutibile» ha commentato il segretario cittadino dei Giovani Democratici Michelangelo Moffa.

«Questa strumentalizzazione dei Giovani Leghisti rappresenta l’ennesima polemica sterile priva di contenuti. Rigettiamo queste polemiche ridicole e invitiamo i Giovani Leghisti a dedicarsi ai veri problemi che ha comportato la pandemia, portando maggiore rispetto per i sacrifici che hanno dovuto fare le famiglie italiane» ha dichiarato il segretario provinciale Matteo Capriolo.