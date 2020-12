Flavio Mocchetti eletto vicepresidente della FCI Lombardia

Stefano Pedrinazzi, cremasco, è il nuovo presidente della FCI Lombardia. Con 266 voti ha avuto la meglio su Fabio Perego. A Monza erano presenti 335 società aventi diritto. Nel prossimo quadriennio potrà realizzare il suo programma con un piano di rinnovamento del ciclismo regionale orientato soprattutto allo sviluppo dell’attività di base, agli investimenti sui giovani e sull’alternanza tra strada e fuoristrada.

L’elezione di Pedrinazzi è stata supportata da una serie di altre nomine che danno lustro al ciclismo dell’Alto Milanese: Flavio Mocchetti della Legnanese, infatti, torna a rivestire la carica di vice presidente del Comitato Lombardo, dopo essere stato anche consigliere provinciale e consigliere regionale (Mocchetti è anche vicepresidente della S.c. Crennese di Gallarate).

Giovanni Restelli consigliere provinciale e Gianni Dolce elettore federale – comitato di Lodi – per gli atleti, completano la triplete della US Legnanese, il cui presidente Luca Roveda commenta: «Sono persone competenti, serie, con esperienza. Io e la società dobbiamo solo riconoscenza al loro impegno».

Flavio Mocchetti è stato eletto vicepresidente grazie a 171 preferenze, arrivate non solo dal territorio in cui è conosciuto e apprezzato, ma anche da società di Pavia, Brescia, Cremona, Lodi: «Credo mi abbia aiutato la passione che da sempre mi porta a frequentare l’ambiente un po’ ovunque e soprattutto ad avere tanti contatti con le persone».

Oggi Mocchetti è il direttore dell’area giovani della US Legnanese, ruolo che ricopre dopo anni trascorsi a collaborare con diverse società dalla Rescaldinese alla Crennese, dalla Fagnano Nuova a tante altre. Un personaggio benvoluto da tutti, che sa accomunare le capacità a una forte carica umana. La carta vincente, di sicuro, in una elezione che ha coinvolto un movimento di 20mila tesserati e in cui l’esito dell’urna non è mai così sicuro.

«Non ho fatto campagna elettorale» commenta Mocchetti. «Anzi, mi stupivo quando vedevo certe autopromozioni di altri candidati. Mi hanno votato ugualmente. Non posso che essere contento e ulteriormente motivato per fare il bene del nostro ciclismo lombardo, il più attivo del Paese».