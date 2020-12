Da Gallarate Divertimento Vocale e Proscaenium insieme con un messaggio di speranza

Coro Divertimento Vocale, composto da più di 130 voci miste, e Proscaenium, centro di educazione e formazione alla danza, sono due importanti realtà molto conosciute in provincia di Varese (e non solo) rispettivamente dirette da Luciano Spairani e Cinzia Puricelli.

Accomunati dalla stessa passione per l’arte, hanno deciso ancora una volta di unire le rispettive energie in un nuovo video, per trasmettere un messaggio di speranza.

Siamo nel cuore di Gallarate. Due ragazzi – una ballerina e un corista – si incontrano davanti al Teatro Condominio che ha, ahimè, le porte chiuse e attraverso l’incontro dei loro sguardi, condividono la nostalgia e il desiderio di tornare proprio su quel palcoscenico.

Si scambiano un dono: qual è il regalo più bello che si possono fare in questo momento? Non qualcosa di materiale, ma un appello alla fiducia. “Are you ready for a miracle?” Sei pronto per un miracolo? È proprio sulle note di questo brano di Patti LaBelle che danza e canto si incontrano per comunicare un messaggio positivo.

I teatri sono chiusi da mesi ormai, la danza e il canto (e non solo) sono fortemente penalizzati. Le due realtà gallaratesi sono solidali con chi lavora nel campo dello spettacolo e con le realtà culturali che sono state danneggiate dalla chiusura o dalla sospensione delle attività a causa della pandemia.

Proscaenium e Coro Divertimento Vocale credono fortemente nel miracolo. Con l’obiettivo di tornare presto sul palcoscenico, continuano a lavorare: i coristi e i ragazzi proseguono le lezioni e studiano con impegno, mossi dalla speranza che le cose possano cambiare in positivo.

Andrea Piermattei, ballerino del Teatro alla Scala che segue i tour di Roberto Bolle And Friends in qualità di Maître e Direttore di palcoscenico, è anche Maestro e coreografo di Proscaenium e ha curato la regia del progetto: «La voglia di stare insieme, di farci vedere, di resistere in un momento così duro e difficile ci hanno portato a dare con forza questo messaggio. Anche se ora siamo silenti, noi ci siamo e torneremo a danzare e a cantare insieme, più forte che mai».

Un grande valore, se a lanciare questo messaggio si uniscono le forze, come evidenzia Luciano Spairani, presidente di CDV. «Un’iniziativa, questa, che dimostra che molte volte le diversità possono essere una grande ricchezza».

«In questo tempo così faticoso, ognuno aspetta il suo personale miracolo, piccolo o grande» afferma il Maestro Carlo Morandi, direttore di CDV. «Per noi è quello di tornare sul palco per cantare di nuovo insieme, emozionarci e far emozionare, regalare bellezza e divertimento al nostro pubblico.

Questi mesi ci hanno fatto toccare con mano anche quanto sia facile perdersi, ma siamo sicuri che presto torneremo perché c’è sempre speranza».

«Pubblicare questo video proprio il 7 dicembre ha un grande significato per noi, a maggior ragione quest’anno» racconta Cinzia Puricelli, direttrice di Proscaenium. «La solennità di sant’Ambrogio è da sempre un appuntamento importante per il mondo artistico. È la data del primo spettacolo della nuova stagione del Teatro alla Scala che quest’anno, per la prima volta, avverrà a porte chiuse: “A rivedere le stelle…” è una Prima unica e mai vista nella storia del Teatro. Non la Lucia di Lammermoor di Donizetti, annullata per la pandemia ma tre ore di musica e danza con molte delle più grandi voci del nostro tempo. Abbiamo voluto cogliere questa occasione e proprio in questa circostanza unire le nostri voci a un messaggio di speranza più grande, per ricordare che musica e danza, pur con linguaggi diversi, comunicano sempre bellezza».

CDV e Proscaenium hanno già collaborato durante i primi mesi di lockdown alla realizzazione di “Connection” (qui), un video di connessione tra mondi e stili diversi dove coristi e ballerini comunicano la loro vicinanza ballando e cantando in un video “a distanza”.

Il video di “Torneremo” è disponibile su YouTube a questo link ed è stato realizzato dagli allievi di Proscaenium e dai coristi del Coro Divertimento Vocale.

Attori: Benedetta Sicilia (ballerina), Leonardo Silvestri (corista)

Regia e montaggio: Andrea Piermattei

Riprese: Fabiola Cesca

Staff organizzativo: Grazia Boscaro, Michela Canistro

Si ringraziano le autorità di Gallarate e Unica TV per la gentile concessione.