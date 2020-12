Il venerdì nero delle autostrade: A8 e A26 bloccate tutto il giorno

È stata una giornata difficilissima quella di oggi, venerdì, per la mobilità sull’asse dell’autostrada A8. Per buona parte della giornata e ancora in questo momento (17,40) un tratto di autostrada in direzione nord è rimasto chiuso a causa dell’abbondante precipitazione nevosa e per un ritardo nella salatura della carreggiata nord.

Al momento l’uscita obbligatoria in direzione nord è a Solbiate Arno a causa dei mezzi spazzaneve che devono entrare in contromano negli svincoli e ripulirli.

Disagi si sono verificati stamattina a causa dell’incidente tra Solbiate e Castronno. Chiusure a tratti anche nella zona dell’allacciamento A8-A9 all’altezza di Lainate.

Disagi anche in Pedemontana con lo svincolo di Solbiate Olona chiuso a causa di un mezzo pesante che è rimasto bloccato e sull’A26, dove è stato chiuso il tratto A8-A26 Gallarate-Gattico.