Influenza? Non pervenuta

Tradizionalmente, il virus dell’influenza comincia a diffondersi attorno a fine anno mentre il trend di crescita si verifica tra inizio e fine gennaio. Quest’anno, complici le misure di distanziamento sociale, il malanno di stagione a cui siamo abituati sembra essere assente.

La scorsa settimana, la penultima del 2020, i casi stimati di sindrome simil-influenzale sono stati 1382 in tutt’Italia con un tasso di incidenza pari a 1,72 casi per mille assistiti. Ben lontano dal 4 per mille che si registrava nello stesso periodo dello scorso anno.

La quota più alta spetta alla fascia 0 – 4 anni con un tasso del 3,51, seguita da quella adulta 15 – 64 anni con l’1,71% e poi la fascia scolare 4 – 15 con l’1,24 . Contagi più bassi tra gli over 65 anni con il tasso dell’1,18 per mille.

La Lombardia non ha di fatto ancora registrato dati in aumento e rimane all’1,48 per mille. A Varese i medici sentinella non hanno individuato pazienti.

Le uniche regioni con numeri in rialzo attualmente sono la Valle D’Aosta e l’Umbria che hanno un tasso rispettivamente del 4,20 e 3,36 per mille.