La facciata di Palazzo Brambilla a Castellanza diventa un display per Natale

Anche quest’anno la splendida facciata di Palazzo Brambilla sarà trasformata in un enorme display video dinamico dove proiettare immagini natalizie in movimento, animazioni, effetti speciali e grafiche 3d. Nemmeno l’emergenza da COVID-19 frena la voglia di Natale dei castellanzesi che per il Natale 2020 rivedranno il videomapping per il periodo dal 7 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021. Sulla facciata del Palazzo Comunale di Castellanza verranno proiettate immagini mixate fra loro: immagini in movimento, animazione, effetti speciali, grafica 3d.

In particolare quest’anno sono state scelte animazioni e musiche natalizie con effetti rinnovati, brevi video realizzati dalle scuole cittadine, da alcune associazioni e presidi ospedalieri del territorio con auguri di Natale e di buon anno, oltre ad una sezione musicale con la partecipazione speciale del musicista internazionale di blues Arthur Miles con brani a tema.

La proiezione inaugurale del videomapping si terrà martedì 8 dicembre alle ore 18.45 (al termine della S. Messa) in concomitanza con l’accensione ufficiale dell’Albero di Natale che l’Amministrazione Comunale quest’anno installerà al lato del Comune.

«Abbiamo deciso di proseguire con questa novità molto suggestiva – spiega il sindaco Mirella Cerini – visti i positivi riscontri ricevuti dai castellanzesi gli anni passati. Quest’anno, complice l’emergenza sanitaria da Covid19 che impedisce ogni tipo di spettacolo aperti al pubblico e pertanto l’impossibilità di poter proporre il tradizionale spettacolo di Natale, abbiamo deciso di replicare il videomapping con alcune importanti novità. Una fra tutte ci saranno gli auguri di Buon Natale e Buon Anno dei ragazzi delle scuole, delle associazioni, delle realtà ospedaliere e dei medici del territorio. L’invito a tutti è di passare da Palazzo Brambilla per ammirare questo bellissimo spettacolo, di cui siamo entusiasti, unico nel suo genere e che siamo lieti di proporre ormai come esclusiva Castellanzese».

In più quest’anno vi sarà la sezione musicale con i brani di Arthur Miles, cantante, pianista, compositore, autore, band-leader, direttore artistico e produttore che vive in Italia dal 1984. Nella sua lunghissima carriera ha effettuato tour in tutto il mondo e ha collaborato di grandi nomi della musica internazionale come, ad esempio, Edwin Starr, Josè Feliciano, Gloria Gaynor, Big Joe Turner, Johnny Otis, Eddie Clean-Headed Vincent, Jimmy Bo Horn e molti altri. La sua grande versatilità si esprime non solo nei generi Blues, Soul Dance, R&B, covers anni ’70 e dance music, generi che lo posizionano tra gli artisti più richiesti in Italia sia come artista dal vivo sia nelle sale d’incisione, ma anche come primo promotore del genere Gospel.