La Uyba finisce la benzina e contro Schwerin è 0-3

Gennari e compagne, affaticate dalle prime due partite finite al quinto set contro Scandicci e Rzeszow, sono scese in campo contro le tedesche dello Schwerin senza benzina e hanno perso per 0-3 (24-26, 14-25, 22-25) con una prestazione decisamente sottotono. Fenoglio le prova tutte e nel secondo parziale addirittura cambia praticamente tutta la formazione, mettendo in campo Olivotto, Bonelli, Escamilla e a meta del set anche Bulovic per Gennari e Herrera Blanco su Stevanovic. Tanti, troppi errori per le bustocche che soffrono in ricezione e mettono in campo un gioco scontato che favorisce le ragazze di coach Koslowski.

Da segnalare, nel primo set, l’uscita dal campo per qualche minuto proprio di Camilla Mingardi, caduta male dopo un muro; per l’opposto bustocco niente di grave e dopo i controlli alla caviglia è rientrata sul taraflex facendo tirare un sospiro di sollievo alle compagne e ai tifosi.

Ed è la stessa Mingardi, l’unica a finire in doppia cifra, segnando 13 punti con il 29% positivo in attacco. Dall’altra parte Spelman chiude con 19punti al suo attivo e il 53% positivo.

Le biancorosse chiudono la bolla di andata con due sconfitte e una vittoria e ora devono rimettere subito la testa sul campionato, per cercare di recuperare punti nelle partite di recupero e raddrizzare una classifica che le vede tra le ultime.

La partita

Coach Fenoglio schiera Poulter in regia, Mingardi opposto, Herrera Blanco e Stevanovic al centro, Gennari e Gray in attacco, Leonardi libero.

Il primo set inizia bene per le biancorosse che si portano sul 7-3. Dall’altra parte della rete però le tedesche accendono i motori e recuperano lo svantaggio, portandosi a +1 (9-10). Gray e Mingardi ci provano e inizia una fase in equilibrio, con le due formazioni che si rincorrono punto a punto (18-18). Mingardi atterra male da un muro ed è costretta ad uscire temporaneamente per controllare la caviglia (dentro Escamilla, time-out Fenoglio). Nel finale Spelman trova il 23-24 (rientra Mingardi), ma Szmary spara in rete e si va ai vantaggi. Chiude Alsmeier sul 24-26.

Nel secondo parziale Olivotto sostituisce Herrera Blanco ed Escmilla entra su Gray. Schwerin inizia subito forte, con una scatenata Spelman(3-9). Sul 9-17 Fenoglio rivoluziona tutto e mette in campo Herrera Blanco su Stevanovic e Bulovic su Gennari. Ambrosius mette la firma conclusiva (14-25).

Nel terzo set si rivede in campo la formazione iniziale e si parte con il 3-1 a favore di Busto. Si gioca in sostanziale equilibrio (7-7) con la Uyba che prova a fuggire sul 13-11 ma viene subito ripresa (16-16). Stevanovic fa murone (18-17) e attacca il 19-17 (time-out Koslowski), Gray calpesta la linea dei tre metri regalando il 20-21 (time-out Fenoglio). Spelman trova due match ball (22-24) e Gray spara out il 22-25.

Il tabellino

Unet e-work Busto Arsizio – SSC Palmberg Schwerin 0-3 (24-26, 14-25, 22-25)

Unet e-work Busto Arsizio: Poulter 5, Campagnolo ne, Olivotto, Gennari 4, Bonelli, Gray 8, Leonardi (L), Mingardi 13, Cucco, Escamilla 1, Bulovic 1, Herrera Blanco 5, Piccinini (L2) ne, Stevanovic 8

SSC Palmberg Schwerin: Szamary 12, Stoltenborg, Jatzko ne, Pogany (L), Nestler, Agost, Alsmeier 14, Oude Luttikhuis ne, Spelman 19, Barfield 4, Imoudu 7, Ambrosius 7

Arbitri: Gerothodoros – Sikanjic

Note. Busto Arsizio: ace 1, errori 4, muri 9. Schwein: ace 4, errori 9, muri 1