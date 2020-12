“Le ordinanze dei sindaci contro i botti sono illegittime”

Biagio Annunziata è il titolare della Pirotecnica 5 Stelle negozio di Gallarate che commercia in fuochi di artificio. Il signor Annunziata interviene in merito all’articolo pubblicato da Varesenews relativo all’ordinanza emanata dal sindaco di Luino che vieta i botti di Capodanno.

Volevo fare chiarezza sulle ordinanze illegittime contro i giochi pirici fatte dai sindaci: solo il prefetto può fare queste ordinanze non il sindaco. Il materiale che vendiamo è omologato dal ministero degli interni è marchiato CE, rispetta la soglia massima dei decibel e quindi nessuno li può vietare sul suolo privato, Prefetto a parte come indicavo. Io vivo di questi articoli e quindi sarebbe bene fare chiarezza, per questo motivo allego la lettera del ministero degli interni per una maggiore informazione.

Basta con le ordinanze illegittime, si dovrebbe invece fare una campagna contro il materiale illegale in circolazione.

Distinti saluti

Biagio Annunziata