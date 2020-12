Le residenze socio sanitarie restano precluse ai parenti

RSA blindate o no? Le ultime linee guida ministeriali per per la gestione degli accessi nelle strutture sociosanitarie proponevano soluzioni in vista di una possibile riapertura delle visite ai parenti degli ospiti.

Un’innovazione attesa dato che queste strutture sono chiuse dal marzo scorso. Regione Lombardia, però, non è d’accordo con la possibilità di prevedere, sottoponendo a testa rapidi e in condizioni di sicurezza, il ritorno dei parenti all’interno delle residenze: « La visione restrittiva è da preferire – spiega il direttore socio sanitario Ettore Catanoso – non è ancora il momento di allentare la guardia. Un’eventuale difformità tra testo nazionale e testo regionale vedrebbe prevalere comunque quello lombardo. Sono state introdotte alcune novità per i nuovi ingressi in struttura che prevedono comunque il doppio tampone di cui il secondo, fatto a distanza di 10 giorni dal primo, deve essere negativo».

Nessun allentamento nelle misure restrittive per le RSA e RSD dunque. Si attende l’arrivo del vaccino.