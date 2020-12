Luino, positivi in discesa, “ma non abbassiamo la guardia“

Scendono i positivi a Luino, il sindaco Enrico Bianchi chiede di non abbassare la guardia mentre rimane pesante la situazione all’interno della Rsa Monsignor Comi, sempre alla ricerca di personale sanitario.

I NUMERI – A Luino oggi i positivi totali sono 246 quattro in meno a quelli di ieri, i guariti sono 21. Una persona ha perso la vita. «La situazione è leggermente in discesa ma occorre non abbassare la guardia», spiega il sindaco Enrico Bianchi che segue l’evolversi della situazione di ora in ora.

MONSIGNOR COMI – Resta altissima la guardi alla Rsa Monsignor Comi dove gli ultimi dati disponibili sulla situazione dei contagi nella struttura risultano essere quelli di lunedì scorso, 7 dicembre: 90 ospiti e 66 operatori sanitari.

«Per quanto riguarda le condizioni degli ospiti, la situazione risulta buona e non ci sono criticità cliniche». Rimane pressante la necessità di reperire medici e personale sanitario: è recentemente sfumata ipotesi dell’assunzione di un medico proveniente da Cosenza che aveva dato la sua disponibilità ma si è indirizzato preso altra struttura. C’è poi il punto dei rapporti fra pazienti e famigliari, sollevato da una lettera di recente pubblicata da Varesenews dove la figlia di una degente chiedeva maggiori possibilità di contatto con la madre.

«Vorremmo evidenziare che i contatti non erano stati sospesi del tutto ma si erano diradati e abbiamo già riattivati in maniera continuativa», spiegano dalla struttura. «L’obiettivo è di gestire e garantire l’assistenza dovuta ai nostri ospiti. Il personale è a disposizione in modo encomiabile e non ci sono carenze di attenzioni verso gli ospiti», concludono dal Comi.