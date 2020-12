Macchine da caffè: una tradizione che dura secoli

Certi amori non finiscono, e quello per il caffè è una tradizione che ormai si tramanda da generazione in generazione. La cura e la tecnica che da secoli ruotano intorno al mercato del caffè hanno sempre garantito prodotti di alta qualità. Alcuni marchi sono diventati punti di riferimento per il settore, una certezza che va al di là del caffè.

Le aziende del caffè lavorano da anni per innovarsi, puntando sempre alla praticità e alla qualità. L’obiettivo per tutti è solo uno: rendere il gesto del caffè semplice ma comunque ottimo. Nonostante il settore si sia sviluppato ampliandosi a nuovi progetti, i marchi storici sono una garanzia per gli amanti del caffè.

Come si è evoluta l’abitudine del caffè

Se anni fa la routine di fare colazione al bar era una tradizione ormai consolidata, le abitudini ora sono cambiate inevitabilmente.

A maggior ragione, dopo il lockdown e la pandemia di Covid-19 il diffondersi dello smart working ha rivalutato l’importanza di fare colazione con il caffè a casa. E poterlo bere per ogni pausa e ogni volta che si vuole.

Negli anni si è incrementato il bisogno di poter preparare il caffè nella propria locazione, anche a passo di nuovi ritmi di vita sempre più veloci. Ecco perché le tipologie di macchine da caffè si innovano ogni volta: per rispondere alle nuove domande del cliente.

Il piacere del caffè è un momento a cui non sappiamo rinunciare, in nessuna circostanza. È per il suo indispensabile valore che oggi esistono nel mercato molte diverse tipologie di macchine del caffè. Ognuna risponde a un’esigenza diversa. Ma tutte rispondono all’esigenza di ottenere sempre un’alta qualità di prodotto.

Le macchine del caffè di oggi: innovazione e tradizione

Le macchine del caffè oggi, come ad esempio i modelli di macchina da caffè Lavazza, si sono evolute sulla base dell’esigenze del cliente. L’innovazione degli elettrodomestici va a pari passo dei cambiamenti e delle oscillazioni del mercato.

Esistono talmente tanti nuovi modelli di macchinette del caffè che basta indirizzarsi verso la propria esigenza per trovare la tipologia che più fa per noi. Dalle macchinette tradizionali, a quelle più pratiche a cialde e capsule, e tutte le nuove macchine automatica: quale è più adatta per noi e perché?

Bisogna valutare per prima cosa le proprie abitudini e i propri ritmi: il tempo che abbiamo a disposizione ogni volta per preparare il caffè e anche la voglia di dedicarci a quel gesto. Anche l’estetica, però, fa la sua parte: il design delle nuove macchine si adegua a diversi stili di cucina. Stare attenti anche alla sostenibilità, al risparmio e all’attenzione con cui vengono proposti i prodotti fa la differenza.

Ad esempio, nell’ultimo anno Lavazza punta anche al risparmio, con l’abbonamento Capsule Lavazza da te, che permette di ottenere uno sconto del 40% sugli ordini a spedizione gratuita. Nel catalogo ogni macchina da caffè Lavazza è differenziata in base ai desideri del mercato ma sempre puntuali all’attenzione del cliente.

Con la possibilità di sospendere, modificare e personalizzare le consegne e le selezioni di prodotto, si va incontro a esigenze particolari che questo periodo storico comporta.