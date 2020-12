Nasce il comitato civico di Noi Sestesi: “Un gruppo che nasce e lavora per Sesto”

Dopo la fuoriuscita dalla maggioranza sestese dello scorso novembre, Noi Sestesi, il nuovo gruppo consigliare guidato da Angela Menin e Simone Pintori, “apre le porte ai cittadini” e costituisce un omonimo comitato civico.

«Passato il momento della comunicazione dei motivi della nostra decisione di non far più parte del gruppo di maggioranza, è ora di tornare a lavorare con armonia e determinazione per il nostro territorio – commenta la capogruppo Angela Menin, in precedenza assessore al bilancio -. Senza dimenticare il lavoro, i valori e i principi che abbiamo sposato e sostenuto negli scorsi undici anni, però con una chiara visione meritocratica e costruttiva rivolta a rispondere alle esigenze dei Sestesi e del territorio».

Queste le parole del capogruppo che, insieme a Simone Pintori e al coordinatore del comitato Nicolò Grì, vuole incominciare una nuova fase per estendere fin da subito la nuova esperienza politica di Noi Sestesi: lasciato alle spalle quello che è successo, gli occhi e gli intenti sono rivolti al futuro, così come la voglia fin da subito di incidere sulle proposte che verranno fatte dall’attuale maggioranza.

«Un gruppo che guarda oltre e che darà spazio a chi parteciperà, ognuno per la sua disponibilità» assicurano i fondatori del Comitato, a cui si aggiunge il commento di Simone Pintori: «Come dimostrato negli ultimi anni, solo un gruppo coeso e affiatato, valorizzando il singolo e facendo squadra, arriva a risultati ambiziosi, l’importante è lavorare in sintonia, lasciando da parte i personalismi e sfruttando la capacità di ognuno».

«Ed è per questo – aggiungono i due consiglieri comunali -. che abbiamo deciso di creare un Comitato Civico che porterà il medesimo nome del gruppo consiliare “Noi Sestesi”. Ad esso possono partecipare tutti i cittadini che si riconoscono nei principi, che vedono Sesto Calende come priorità, curandosi di lei, facendola crescere e portandola a diventare grande, come farebbero dei genitori coi propri figli. E per dimostrare che il futuro di Sesto inizia oggi, abbiamo chiesto a Nicolò Gri di esserne il Coordinatore».

«Ringrazio Angela e Simone per avermi coinvolto, perché credo sia il modo di dimostrare veramente che con la serenità si possa costruire qualcosa di bello» commenta l’ex assessore all’istruzione, sport e comunicazione Gri -. Il lavoro da fare è tanto e ci vogliono persone che credano in una politica del territorio che lavorino con attenzione alle esigenze reali».

«Parlando con chi ci ha sempre sostenuto e tanti altri cittadini, abbiamo trovato entusiasmo per questo progetto, e sono pronti a mettersi in gioco. Sappiamo che ci vorrà tempo per fare le cose per bene e per dare il giusto merito e spazio, ma per ora siamo concentrati a programmare i lavori e organizzare le iniziative, alcune delle quali saranno già attive con l’inizio del nuovo anno, mentre altre speriamo di metterle in atto presto, visto la situazione sanitaria che stiamo vivendo» conclude Pintori.

«Questo gruppo nasce e lavora per Sesto, una cosa chiara alla base del nostro progetto, è che le influenze politiche che nulla hanno a che vedere con la buona gestione del territorio, o argomenti non inerenti strettamente alla costruzione di un percorso ambizioso e armonioso, non sono bene accette – specifica la Consigliera Menin che conclude, con il grande obiettivo futuro della prossima tornata elettorale sestese -. Le prossime elezioni sono lontane a venire, noi lavoriamo per quel momento e se sapremo costruire un percorso sano, potremo dire la nostra, per ora pensiamo al presente con l’occhio al futuro e qualsiasi collaborazione serva a realizzare il nostro obiettivo è ben accetta, basta che sia allineata ai valori e agli ideali che sono alla base di questa iniziativa».