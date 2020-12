Nasce il sito dell’Archivio fotografico di Busto

Dopo un lungo periodo di studio e lavoro, di reperimento delle immagini, prevalentemente cartacee, scansione e restauro digitale, contatti con autori e storici, realizzazione grafica e creazione delle gallerie dedicate, nasce il sito www.fotoarchiviobusto.it e contemporaneamente la creazione di una collezione ragionata di fotografie storiche e contemporanee sulla città.

«Un grazie all’equipe dell’Afi, che in questi lunghi mesi di esilio forzato non ha mai perso la “voglia di fare”, a Paolo Umberto Ferrario che ci ha fornito indicazioni storiche sostanziali, a Thomas Inghilterra che ha ideato e gestito il sito con impegno e passione, e a tutti gli autori e i cittadini che hanno donato le proprie immagini, senza i quali nulla sarebbe stato possibile – spiegano i fondatori dell’iniziativa -. Ovviamente un ringraziamento va all’instancabile Assessore alla Cultura Manuela Maffioli, che fin dal suo insediamento ha creduto nelle nostre attività, con una visione aperta e di costruttiva collaborazione.

«La collezione è in continua crescita, dal 2021 ci attiveremo per reperire nuovo materiale attraverso iniziative mirate, consapevoli che la storia e l’identità dei luoghi si ritrovano negli album delle famiglie, delle aziende e delle Istituzioni di vario tipo, e potranno così essere condivide e scoperte con ammirazione.

L’archivio non è il luogo dell’elaborazione, della manipolazione e della sofisticazione, ma della documentazione capace di parlare ai sentimenti».