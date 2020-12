Il Natale alla Scuola dell’Infanzia di Cuvio

Natale arriva e si deve sentire, soprattutto per i più piccoli, nonostante le problematiche di gestione di un ente come una scuola dell’infanzia, che sono sempre numerose e in un anno così difficile come quello corrente pure cresciute ed aumentate.

Galleria fotografica Il Natale all\'asilo di Cuvio 4 di 4

Cosa fare innanzitutto per recuperare fondi, importantissima linfa in questi momenti e come fare per vivere il Natale come gli anni scorsi quando le infinite proposte coinvolgevano i genitori e non solo in varie attività, sono state le ripetute domande che gli amministratori dell’asilo “Erminia Maggi “ di Cuvio si posti.

Il presidente Andrea Savini e il consiglio direttivo hanno coinvolto i genitori che numerosi hanno risposto con fantasia e inventiva proponendo interessanti iniziative.

Queste ultime, tutte nel rispetto delle norme anti-Covid, sono partite domenica 13 dicembre con il “Pranziamo insieme?”, portate da asporto per un pranzo con pizzocheri e biscotti cucinati dalla cuoca Ilaria ed alcuni collaboratori.

Se le vendite dirette non sono possibili, la tecnologia aiuta il commercio: catalogo virtuale con idee per regali e decorazioni di Natale, lavoretti realizzati interamente a mano dai genitori e prenotabili on-line.

Non può mancare la cassetta di Babbo Natale all’interno della scuola, dove i bimbi possono depositare la loro letterina alla quale risponderà direttamente Babbo Natale.

Allestito anche il presepe, presso il lavatoio di Vico. Rifacendosi aIla tematica della programmazione di quest’anno, improntata su ambiente e natura, i bimbi pregevolmente guidati dalle insegnanti hanno costruito un presepe utilizzando pannocchie e foglie di granoturco per rappresentare la sacra famiglia.

L’albero di natale che sovrasta la capanna, dono della ditta Spertini di Laveno, verrà poi ripiantato terminate le festività.

Maestre e personale attive anche nell’allestire l’albero di natale nel cortile e le decorazioni esterne. Spettacolare la facciata che è stata illuminata con una magia di luci colori.

Come sempre, ci sarà il calendario 2021, dove i veri protagonisti saranno i bambini.



Amministratori soddisfatti ed entusiasti per l’estro, l’impegno e l’intraprendenza di quanti si sono impegnati a promuovere e sostenere le iniziative.

Nonostante il periodo, per la scuola dell’infanzia di Cuvio un Natale “quasi” nella norma, un segno per tutti della presenza dell’asilo nel territorio, non poteva mancare.

Altre attività e iniziative saranno presentate nell’open day che si terrà on line sabato 9 gennaio dalle 10.30.