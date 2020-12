Natale è condivisione, amore, biscotti e… libri!

Eccoci, manca pochissimo a Natale e ci sentiamo tutti un po’ ovattati a causa di ciò che si può o che non si può fare, chi possiamo vedere, con chi possiamo festeggiare. È un Natale triste, inutile dire il contrario.

Cerchiamo di sorridere per i bambini, che sono la nostra speranza.

L’albero di Natale del signor Vitale

Leggiamo loro una bella storia, dolce e divertente come “L’albero di Natale del signor Vitale”, una storia in rima scritta da Robert Barry e pubblicata da Marameo che insegna la solidarietà e la condivisione.

Un albero di Natale troppo grande può far felici più di una famiglia: quella del signor Vitale, della famiglia degli orsi, dei lupi, dei conigli, e dei topolini! Basta non essere egoisti.

L’albero del Natale del signor Vitale

di Robert Barry

Marameo editore – € 19,90

Cuoricino e la perla magica

E per i più grandi ma anche per gli adulti “Cuoricino e la perla magica” di Massimo Ottolini insieme a una tazza di cioccolata fumante e un po’ di amore è quello che ci vuole per aspettare Babbo Natale.

La storia di una ragazza sola che affronta il mondo e conoscerà i valori dell’amicizia, della fiducia, della volontà e dell’amore.

Quando si desidera qualcosa veramente, tutto è possibile e anche i sogni possono diventare realtà.

“Cuoricino e la perla magica”

di Massimo Ottolini

La Memoria del Mondo editrice – € 12,00.

Ma non posso lasciarvi così, senza un piccolo regalo. Allora vi racconto che da quando è nato Achille, mio figlio, alla sera di Natale prepariamo sempre dei biscotti per Babbo Natale (ma anche per noi) a forma di renna. Questo il link della ricetta che uso.

Buon Natale!