Negozio online, come crearlo e quali sono i vantaggi

Vuoi creare un negozio online? Oggi giorno sono sempre di più coloro che decidono di vendere online. Se vendi online, infatti puoi allargare i tuoi mercati in maniera molto soddisfacente, iniziando a farti conoscere anche al di là dei confini territoriali.

Trovare una possibilità per aprire un negozio online in maniera gratuita o quanto meno pratica ed economica, è molto importante. Vediamo nel dettaglio quali sono i passaggi per aprire un negozio online e come fare per incentivare i propri affari anche in un momento così difficile, dove alcune attività sono costrette a restare chiusi a causa della pandemia da Covid-19.

Quali sono i vantaggi di un negozio online

L’acquisto online è diventato sempre più diffuso nel corso degli ultimi mesi anche in Italia. I consumatori si sentono coinvolti negli acquisti in rete in quanto un negozio online, offre una serie di vantaggi. Acquistare online è diventato una vera e propria tendenza, ma soprattutto, si ha la possibilità di poter fare acquisti 24 ore al giorno 7 giorni su 7.

Questo tipo di beneficio non è pensabile per un negozio fisico. Inoltre, un negozio online offre l’opportunità ai consumatori di poter comprare facilmente e avere anche degli sconti in rete.

Secondo anche studi recenti, creare un negozio online incentiva l’acquisto in quanto i consumatori pensano di poter risparmiare tempo e di trovare delle grandi offerte ed una vasta selezione. Ecco perché ogni realtà commerciale deve valutare la possibilità, dove prevista di aprire una vetrina nel web.

Le caratteristiche di un negozio online

A differenza di una realtà fisica, un negozio online offre l’opportunità di poter inserire una vastissima mole di prodotti con foto e descrizioni dettagliate. Inoltre, si può fare anche un approfondimento in grado di far appassionare i consumatori ad un determinato prodotto e spiegargli tutte le sue caratteristiche.

In più, ogni prodotto deve avere un link al pagamento in modo tale da garantire una transazione sicura, pratica, veloce e che possa andare incontro alle esigenze di entrambi. Un negozio online di questo tipo però deve avere anche un sistema di pagamento efficace.

Ecco perché esistono alcune realtà come SumUp che offrono l’occasione di poter creare un negozio online facilmente e anche di garantire un sistema di pagamento con specifiche transazioni e senza costi aggiuntivi, né quelli di gestione.

I passaggi per creare un negozio online

Se vendi online oppure vuoi creare il tuo negozio online è possibile rivolgersi ad una realtà come SumUp. Grazie a questa struttura si ha la possibilità di portare il proprio business online vendendo i propri prodotti in pochissimi passaggi.

Per riuscirci bisogna scaricare l’app specifica e personalizzare i propri prodotti con prezzi, descrizione, foto e creando lo spazio in cui mostrarli come una sorta di vetrina. Una volta fatto questo passaggio, si deve promuovere il negozio online su Facebook o su Instagram e poi si inserisce il link di pagamento incluso.

I clienti potranno pagare attraverso il link e potranno anche decidere se ritirare il pacco in un centro specifico oppure se riceverlo al proprio domicilio.

Quanto costa creare un negozio online

Creare un negozio online con una realtà come SumUp non ha alcun tipo di costo. Basta scaricare l’applicazione per dispositivi mobili gratuita, garantita dalla società, e poi attivare la sezione con i prodotti. Una volta completate tutte le descrizioni, inserite le foto dei prodotti con tanto di prezzo e col link del pagamento, si è già pronti per la vendita online.

Inoltre, questa realtà offre l’opportunità di tenere traccia del proprio ordine, monitorando i movimenti da un unico posto. Sia spedizione che pagamenti possono essere tenuti sotto controllo, in maniera ordinata. In più, l’applicazione garantisce anche la ricezione di notifiche sui nuovi ordini, comunicando le novità a tutti i clienti.

Poi, garantisce un servizio di spedizioni flessibili mettendo, tra le altre, la possibilità di ritirare il pacco in un punto vendita oppure di spedirlo in qualunque angolo del pianeta. Il vantaggio principale sta nel metodo di pagamento. I pagamenti fatti con questa realtà usano il 3D Secure e sono conformi alla PSD2 SCA. Insomma il pagamento è assicurato in modo rapido. In più viene garantita la massima trasparenza sui costi.

Creare un negozio online e restare al passo con i tempi

Creare un negozio online aiuterà anche ad essere al passo con i tempi. Secondo uno studio recente dal 2010 al 2020 vi è stato un aumento pari almeno 20 punti in percentuale sulle vendite online.

Nel corso dell’ultimo periodo, a causa dell’emergenza da Covid-19, sono sempre di più le persone che hanno deciso di ampliare la propria attività commerciale ed imprenditoriale anche sul web per cercare di sopperire ai danni economici causati dalle restrizioni per contenere la diffusione del contagio.

La scelta perciò di aprire un negozio online è vantaggiosa, specie quando è a costo zero per il proprio pubblico e per l’imprenditore stesso.