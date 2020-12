Nella Rsa Asfarm di Induno Olona il Villaggio di Natale è più bello e animato che mai

Gli anni scorsi erano le voci e i canti dei bambini e le visite di amici e parenti a rallegrare le feste degli anziani ospiti della casa di riposo Asfarm di Induno Olona. Oggi, in piena emergenza sanitaria, le misure di prevenzione e contenimento del contagio impediscono tutto questo, ma il direttore e gli operatori della Rsa si sono impegnati, quest’anno più che mai, per rendere magica e festosa ‘atmosfera della struttura, realizzando un bellissimo “Villaggio di Natale”.

«Abbiamo vissuto e stiamo ancora vivendo mesi di un’emergenza sanitaria unica e ci siamo ritrovati a riscoprire il valore della vita e del tempo, i più importanti beni immateriali dell’uomo – dice il direttore Cesare Cappella – In questo momento difficile che ci coinvolge tutti, il “Villaggio di Natale 2020” realizzato nella Rsa Asfarm del Comune di Induno OIona vuole cercare una nuova vicinanza con tutti gli ospiti, i loro famigliari, ed i preziosi collaboratori sanitari e rispecchia quello che anche la casa di riposo vuole essere, un “villaggio vibrante”, attivo, festoso con i suoi ospiti e le loro memorie, nostalgie, speranze ma anche vitalità nonostante le difficoltà quotidiane».

La realizzazione ha richiesto tre giornate di lavoro, ma il risultato è veramente bello.

Moltissime le luci, i giochi in movimento ed i personaggi presenti in questo villaggio incantato. Ben 2.876 i pezzi che sono serviti a costruirlo, di cui 37 scelti e scenografati direttamente dagli ospiti e relativi in gran parte alle loro precedenti attività lavorative: chi faceva il pasticcere, chi l’impiegato, chi il portalettere, il fiorista o il negoziante. Ognuno ma messo nel villaggio i propri ricordi e pensieri,

«Questa iniziativa – aggiunge il direttore – regala agli ospiti della Rsa Centro Polivalente Anziani un clima natalizio coinvolgente ed emozionante, necessario anche perché dallo scorso 24 febbraio ad oggi siami ancora chiusi nel nostro “villaggio incantato”, dove fortunatamente non si è registrato nessun caso di Covid».

«Il villaggio di Natale – spiegano gli operatori della Rsa – vuole essere un grande album a colori che racconta la vita attuale nella nostra piccola comunità ed immagina quella che sarà ad emergenza sanitaria conclusa, dove tutti potranno ritornare a vivere e a sorridere sereni. La pandemia nella nostra Rsa ha avuto anche la capacità di rompere la routinarietà dei tempi ordinari, abbassare al minimo il rumore di fondo, farci concentrare sulle questioni essenziali della nostra vita, creando tutti insieme uno spirito di gruppo e di corpo che non pensavamo di avere».

«La visione del villaggio infonde ai nostri ospiti un’energia rinnovata – conclude Cesare Cappella – importante per affrontare un Natale diverso, lontani dai familiari ma attorniati da uno staff esemplare e sempre presente».

Per condividere questo spirito e sentirsi un po’ più vicini ai propri cari, si può “visitare” il villaggio di Natale in modo virtuale, su Youtube con un suggestivo video di Reporter per caso e sulla pagina Facebook di Asfarm dove il villaggio è raccontato dalle immagini di Angelo Baroni dalle musiche e dai canti del Coro Val Tinella diretto dal M° Bianchi.