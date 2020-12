Open day virtuale: il Liceo Legnani di Saronno “offre una lezione”

Dopo il successo del primo open day virtuale, il Liceo Legnani di Saronno prosegue con gli incontri in modalità online dedicati agli aspiranti iscritti e rispettive famiglie.

Sabato 12 dicembre 2020, a partire dalle ore 10.00, si terrà il secondo open day in modalità completamente online.

SCOPRI TUTTE LE DATE

IL PROGRAMMA DEL 12 DICEMBRE

Scienze Umane E Scienze Umane opz. EC.Sociale

ore 10,00 Latino

ore 10,40 Scienze Umane

ore 11,50 Diritto ed Ec. Politica

Linguistico

ore 13,30 Inglese

ore 14,20 Francese

ore 15,10 Tedesco

ore 16,00 Spagnolo ( anche per studenti Ec. Sociale )

ore16,50 Cinese

Per prepararsi all’Open Day, è possibile visionare le presentazioni in formato pdf disponibili nella sezione “Orientamento” del sito.

La sezione è in continuo aggiornamento e contiene diverso materiale informativo e divulgativo sulla vita del Liceo Legnani.

L’Open Day sarà registrato e reso disponibile per altre visualizzazioni in “differita”.

CONTATTI

Liceo Legnani

Via Volonterio, 34

21047 Saronno (VA)

T.: 02.9602580 / 02.96705444

Email: marco.napolitano@liceolegnani. it (Referente Orientamento in Entrata)

Sito | Facebook