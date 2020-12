Tra pane, dolci ed erbe officinali, “Emozioni a Colori” a Malnate

Per tutto il mese di dicembre, tra il pane e i dolci della “Panetteria fratelli Passalacqua” e le erbe officinali dell’erboristeria “La Porta della Salute” a Malnate, saranno esposti alcuni dipinti “coloratissimi” di Elena Malagò.

Ci spiega l’autrice dei dipinti: “L’iniziativa nasce dalla collaborazione con Lorena e Pasquale , i titolari della panetteria e dell’erboristeria, che hanno messo a disposizione i loro spazi e creduto nella validità dell’idea di offrire, oltre ai propri prodotti, qualcosa di cui in questo periodo c’è particolarmente bisogno:emozioni positive, colore e calore».

«In questo momento storico – prosegue l’artista – caratterizzato da ansie, paure e preoccupazioni, mi chiedevo, come ognuno di noi, quale contributo dare. Come psicoterapeuta che utilizza l’espressione artistica come strumento di benessere per sé e per gli altri, ho pensato che oggi, più di sempre, ci sia bisogno di forza, energia e condivisione. Vorrei condividere il benessere che si prova attraverso l’atto creativo, l’emozione di esprimersi attraverso il colore, non necessariamente per produrre “un bel quadro” ma solo per il piacere di farlo. Non a caso poi ho scelto di esporre i miei dipinti tra pane, dolci e tutto quello che serve a curare il corpo e lo spirito, perché l’espressione artistica è soprattutto nutrimento per l’anima, l’arte fa bene a chi la “fa” e a chi la guarda e se ne lascia emozionare . Mi piacerebbe che chi li guarda ne ricavasse emozioni e benessere, lo stimolo ad esprimersi creativamente, e a tenere alte le proprie energie. ”

Invitiamo tutti a visitare l’esposizione e lasciarsi emozionare.