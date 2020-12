Passa da Malpensa un modulo per un ospedale da campo destinato all’Umbria

Dalla Cina all’Umbria passando per Malpensa per essere messo a disposizione nella lotta al Covid-19. È il destino di un container di tipo shelter – quindi una sorta di cabina costruita con determinate finalità – che l’Agenzia delle Dogane e Monopoli in servizio all’aeroporto ha sdoganato con modalità “celere” per velocizzarne la consegna.

Il container infatti è completamente attrezzato per essere usato in un ospedale da campo: la struttura è destinata alla Regione Umbria ed è giunta a Malpensa transitando da Baku, la capitale dell’Azebaigian.