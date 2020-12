Da Pierino e il Lupo a Babar: Il Teatro alla Scala regala tre concerti ai bambini

Gratuitamente disponibile ancora fino al 1 gennaio 2021 il concerto di Pierino e il Lupo realizzato e postato dal Teatro alla Scala sui suoi social il 25 dicembre come regalo di Natale a tutti i bambini e alle loro famiglie.

La celebre favola musicale di Prokof’ev con le voci recitanti di Giovanni Storti e Giacomo Poretti e impreziosito dal Concerto per clarinetto di Mozart con Fabrizio Meloni (primo clarinetto dell’Orchestra e della Filarmonica della Scala dal 1984) è il primo dei tre grandi spettacoli per piccoli intitolati a “Wolfgang Amadeus & le grandi fiabe musicali” con l’orchestra della Scala diretta da Eun Sun Kim (giovane direttrice coreana che dall’agosto 2021 assumerà la direzione musicale della San Francisco Opera) per i bambini in queste festività natalizie.

I prossimi concerti saranno postati, sempre sui social YouTube e Facebook e sul sito del Teatro alla Scala nelle prossime giornate di festa: l’1 e il 6 gennaio. Le fiabe, tutte introdotte da Nicola Savino con il coordinamento scenico di Lorenza Cantini, le luci di Marco Filibeck e le scenografie di Angelo Lodi, rimarranno online per una settimana.

1 gennaio

IL CARNEVALE DEGLI ANIMALI

Si festeggia il nuovo anno con Il carnevale degli animali di Saint-Saëns abbinato al concerto Eine kleine Nachtmusik K 525 di Mozart con il comico Gioele Dix come voce recitante.

6 gennaio

LA FAVOLA DELL’ELEFANTINO BABAR

Per la festa dell’Epifania, i Magi portano sui social della Scala la favola dell’elefantino Babar messa in musica da Poulenc e impreziosita dalla Sinfonia n. 29 di Mozart, con la voce recitante di Angela Finocchiaro.