Poste Italiane ha installato un nuovo sportello automatico ATM Postamat a Ternate

Il nuovo ATM Postamat stand alone si trova in prossimità dell’ufficio postale in Piazza Libertà. L’attivazione è prevista per la prossima settimana e contribuirà ad estendere e consolidare la presenza di Poste Italiane, al fine di soddisfare le esigenze delle comunità locali.

Vincenzo Diodovich, Direttore Mercato Privati Poste Italiane per la Filiale di Varese, ha dichiarato: “Con l’installazione di questo ATM Postamat Poste Italiane conferma il proprio impegno a favore dei piccoli Comuni e l’attenzione riservata alle realtà locali. Con il nuovo ATM i nostri clienti dispongono di un ulteriore canale di accesso ai servizi di Poste Italiane, che si aggiunge alla sportelleria e al canale online, molto utilizzato soprattutto in questo ultimo periodo.”

Il Sindaco Lorenzo Baratelli ha ringraziato per l’installazione del nuovo Postamat: “A nome dell’Amministrazione comunale e di tutti i cittadini ringrazio Poste Italiane per il supporto concreto che fornisce alle realtà territoriali meno popolose, consolidando il rapporto con gli abitanti anche nei piccoli Comuni. Siamo orgogliosi di poter offrire questa nuova opportunità a tutti i cittadini di Ternate.”

Disponibili sette giorni su sette ed in funzione 24 ore su 24, gli ATM Postamat consentono di effettuare operazioni di prelievo di denaro contante, interrogazioni su saldo e lista dei movimenti, ricariche telefoniche e di carte Postepay, oltre al pagamento delle principali utenze e dei bollettini di conto corrente postale.

I nuovi Postamat di ultima generazione possono essere utilizzati dai correntisti BancoPosta titolari di carta Postamat-Maestro e dai titolari di carte di credito dei maggiori circuiti internazionali, oltre che dai possessori di carte Postepay. Gli sportelli sono anche dotati di monitor digitale ad elevata luminosità e di dispositivi di sicurezza innovativi, tra i quali una soluzione anti-skimming capace di prevenire la clonazione di carte di credito e un sistema di macchiatura delle banconote.

L’installazione è parte del programma di impegni assunti da Poste Italiane per i Comuni italiani con meno di 5.000 abitanti ed è coerente con la presenza capillare di Poste Italiane sul territorio e con l’attenzione che da sempre l’Azienda riserva alle comunità locali e alle aree meno densamente popolate.