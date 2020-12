Pulizia denti: i benefici dell’idropulsore     

La pulizia dei denti è importantissima perché garantisce la salute della bocca e, quindi, ci allontana dai dolorosi problemi causati da placca e tartaro. Andare dal dentista con una carie dolorante, infatti, è un’esperienza che tutti noi vorremmo sempre evitare ma l’igiene orale riguarda anche molti altri aspetti. Per esempio una bocca pulita è il miglior modo per non avere problemi di alito pesante o per poter sorridere in tranquillità senza sentirsi a disagio. In molti non sanno che l’igiene orale è direttamente correlato anche al benessere di mente e corpo perché, quando i denti o le gengive soffrono, possono sorgere molti altri problemi. Per esempio mal di testa, disturbi intestinali, difficoltà di riposo e concentrazione sono tutti sintomi che, in qualche modo, possono dipendere da una scorretta igiene orale.

Igiene e salute: scopriamo l’idropulsore

Per tutte queste ragioni vorremmo focalizzare l’attenzione di questo focus sull’importanza della corretta pulizia dei denti e su quali sono i giusti strumenti da utilizzare. Il primo accessorio di cui vorremmo parlare è l’idropulsore perché assicura una pulizia approfondita ed efficace preservando la salute della bocca. Ovviamente deve essere utilizzato nel modo giusto e, quindi, vedremo anche come integrarlo alla tua routine quotidiana. Va da sé che per assicurarti la miglior igiene è necessario affidarsi ad accessori di ottima qualità, studiati appositamente da esperti e progettati in maniera innovativa, proprio come l’idropulsore Philips. Difatti anche la scelta dei giusti strumenti di pulizia porta un valore aggiunto significativo da non sottovalutare.

Perché usare l’idropulsore?

L’idropulsore è spesso poco usato e conosciuto e, a volte, viene scambiato per uno spazzolino elettrico. In realtà questo accessorio sfrutta il getto dell’acqua al solco gengivale e ti aiuta a pulire le zone più difficili da raggiungere, ovvero quelle situate tra i denti. In pratica non rimuove la placca batterica ma i residui di cibo che non sono stati rimossi con lo spazzolino. Quindi l’idropulsore è ciò che va a completare la pulizia dei denti dopo che hai agito con le setole, il dentifricio ed eventualmente anche il filo interdentale. Di solito è lo strumento più utile per i residui di cibo grossolani che si incastrano tra le protesi come gli apparecchi o gli impianti dentari. Per questo non deve essere inteso come un sostituto dello spazzolino da denti o del filo interdentale ma come ciò che completa l’opera di pulizia in maniera impeccabile.

Quando e come utilizzarlo?

Il miglior consiglio, quindi, è quello di utilizzarlo dopo aver spazzolato i denti e dopo il filo interdentale. Lo spazzolino ed il dentifricio, ovviamente, resteranno sempre il miglior metodo per pulire i denti ma l’idropulsore è quel plus aggiuntivo che arriva dove non riesci ad arrivare con le setole, pulendo a fondo i canali tra denti e gengive. Questi spazi angusti e stretti sono difficili da raggiungere e sono quelli che, nella maggior parte dei casi, danno vita alle temute carie.

Frequenza di utilizzo dell’idropulsore

Quanto alla frequenza di utilizzo bisogna fare prima una premessa. Il dentista consiglia di lavare i denti almeno due volte al giorno e non più di tre. L’idropulsore, di conseguenza, andrebbe utilizzato massimo due volte al giorno ed in combinazione con l’utilizzo dello spazzolino. Per utilizzarlo al meglio suggeriamo di non insistere troppo con il getto d’acqua su una zona e per non più di due minuti totali di pulizia. Ovviamente tutto dipende da caso a caso, dalla situazione dei denti e dall’eventuale presenza di protesi per cui la cosa migliore da fare è quella di parlare con il proprio dentista e farsi consigliare sul miglior iter da seguire.

Scritto in collaborazione con Philips