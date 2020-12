Quanta neve è scesa sul Varesotto? La mappa con le misura dei lettori

La nevicata di venerdì 4 dicembre ha messo in ginocchio molte strade del Varesotto, rendendo difficoltosa la percorrenza in particolare dei mezzi pesanti. Le previsioni avevano annunciato la forte nevicata e diversi centimetri di neve si sono posati su tutto il Varesotto? Ma quanti esattamente? Per saperlo abbiamo costruito una mappa che sarà completata con i dati trasmessi direttamente da voi lettori. Per farlo potete comunicare il numero di centimetri che avete misurato nel vostro comune attraverso questo semplice modulo. La mappa sarà aggiornata periodicamente.