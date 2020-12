Ricerca svizzera, genio italiano, nasce la risposta alla mascherina “usa e getta“

Ricerca, sostenibilità ed eleganza. Queste le parole che contraddistinguono “Liv Mask”, la mascherina anti-Covid realizzata grazie ad un progetto italo-svizzero.



Tecnologia svizzera e design italiano si fondono così per creare un dispositivo Medico chirurgico di Classe I Tipo IIR, secondo la Dichiarazione di Conformità CE.

Dietro il design essenziale di Liv Mask risiede una grande complessità. A partire dalla scelta dei materiali, che ha richiesto un lungo e approfondito lavoro di ricerca. “Il tessuto utilizzato, infatti, è resistente all’acqua ed è disponibile in ben 11 tonalità così da poter essere abbinata ai vari outfit”.

La tecnologia impiegata per progettare Liv Mask è stata testata e riconosciuta efficace contro i virus che comunemente colpiscono l’uomo, tra cui: SARS-CoV-2 (COVID-19), rischio ridotto fino al 99,99% in meno di 3 minuti; Sendai Virus, rischio ridotto fino al 98,3% in meno di 3 minuti. I test sono stati effettuati da laboratori certificati secondo la norma ISO 18184. Le mascherine Liv Mask sono dotate di filtri Antivirali riutilizzabili per garantire una maggiore protezione fino a 20 volte.

“Liv Mask” è unica nel suo genere: riduce fino al 99.99% il rischio di contrarre e

diffondere il virus, garantendo allo stesso tempo maggiore traspirabilità e comfort. Inoltre è la risposta al grave problema dell’inquinamento causato dalle mascherine usa e getta.

“La nostra invenzione rispetta l’ambiente e le norme igienico-sanitarie, la sostenibilità è per noi un valore fondamentale. A differenza delle mascherine monouso, Liv Mask è dotata di una cover interamente lavabile e di un filtro facilmente sostituibile e riutilizzabile fino a 20 giorni. Questo la rende la mascherina più sostenibile presente sul mercato”.

“Con la conoscenza e la tecnologia per sviluppare prodotti tessili innovativi e funzionali e, di fronte a questa situazione, non potevamo restare a guardare. Era il momento di fornire soluzioni” – spiega l’azienda – “Abbiamo realizzato una mascherina protettiva, comoda e dal design accattivante. Ergonomica, leggera e traspirante, aderisce perfettamente al volto assicurando la massima protezione e comfort. Indossare la mascherina è un gesto di responsabilità collettiva per proteggerci reciprocamente, prevenendo e riducendo la diffusione e il contagio di infezioni e virus” – proseguono gli ideatori – “Per questo crediamo che sia fondamentale promuovere l’utilizzo della mascherina tra i propri dipendenti,

membri di associazioni o clienti così da aiutarli a sentirsi più sicuri e a proprio agio all’interno dell’ambiente di lavoro”.