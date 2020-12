Ripartiamo con il piede giusto, dalla Laudato si’

“Ripartiamo con il piede giusto” è il titolo della tavola rotonda che si terrà mercoledì 16 dicembre alle ore 21 in videoconferenza sul canale Youtube e sulla pagina Facebook del Comune di Vedano Olona. Gli amministratori comunali, a partire dal sindaco, hanno promosso una riflessione sul clima, l’ecologia e la cura della casa comune.

Il punto di partenza di questa riflessione è l’enciclica Laudato si’ di Papa Francesco che ha richiamato tutti a cogliere nella tragedia di questo tempo la possibilità di un cambiamento radicale del nostro sistema di vita, per riparare con le sole armi della verità e della giustizia tutti i danni cagionati dal dominio dell’uomo sull’uomo stesso e sulla natura.

È questo il momento per ritrovare un senso di giustizia sociale, ambientale e climatica. Per ricomporre le macerie di un sistema nichilista come il nostro occorre prendersi cura del vivente, della relazione e della casa comune, riconoscendo il diritto alla bellezza, alla salute, all’uguaglianza, alla legalità e al lavoro, perché «senza lavoro non c’è dignità».

Affronteranno questi temi gli ospiti della tavola rotonda: Mario Agostinelli, già ricercatore Enea, presidente dell’associazione Laudato si’, Carlo Marazzi, ingegnere energetico, fondatore di Vedano in transizione e consigliere del gruppo territoriale di Milano e Lombardia “economia ecologica e MMT Modern money theory”, Piernando Binaghi, coaching and success trading, già responsabile del Servizio meteo della Rsi Svizzera, Stefano Castiglioni, esponente dei Giovani europeisti verdie attivista del movimento Fridays for future.

Coordina la tavola rotonda Michele Mancino, vice direttore di Varesenews. Alla regia Giovanni Geografo fondatore di Terreinvista.

Per qualsiasi informazione telefonare all’ufficio cultura 0332 867760

email cultura@comune.vedano-olona.va.it