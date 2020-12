Selfie corner in valle Olona, grazie ai Calimali

È tra i luoghi della valle Olona più amati.

Ci riferiamo all’Approdo Calipolis, a Fagnano Olona, che negli ultimi anni è diventato sempre più popolare fra chi frequenta questi luoghi.

Grazie all’incessante lavoro dell’associazione dei Calimali, infatti, l’area del fondovalle fra Fagnano e Gorla Maggiore, nei pressi della vecchia ditta Candiani, è diventato un’attrattiva per gli abitanti dei paesi intorno e per chi arriva in valle percorrendo la Via Francisca del Lucomagno, l’antico cammino che attraversa il nostro territorio con meta finale Pavia.

Anche nel gruppo Facebook di VareseNews Oggi in Valle Olona, tanti utenti pubblicano le loro foto delle passeggiate con destinazione quest’area, contribuendo ad accrescerne la popolarità.

Ci sarà adesso un motivo in più per incamminarsi verso l’approdo dei Calimali, soprattutto per gli amanti della fotografia.

Sono state collocate infatti delle strutture per creare dei “selfie corner”: angoli con cornici ad hoc, capaci di dare origine ad uno scorcio di natura incorniciato davanti al quale mettersi in posa. Basterà cercare le speciali cornici per scattare delle fotografie con i panorami caratteristici del fondovalle come sfondo.

Una trovata simpatica dell’associazione fagnanese che, siamo sicuri, attireranno la curiosità di tutti loro che amano la fotografia e soprattutto la valle Olona.