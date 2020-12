Skate Park, non si è ancora spostato ma ha già 100mila euro in più

Lo spostamento dello Skate Park alle Bustecche è imminente, ma per rendere più attraente questo trasferimento in periferia il comune ha deciso di stanziare, per il 2021, 100mila euro in più.

E’ quello che è emerso a margine della commissione Lavori Pubblici del 9 dicembre: alle preoccupazioni del consigliere di Forza Italia Simone Longhini, – il quale, vedendo 100mila euro stanziati per lo skate park il 2021 temeva in un rinvio del suo trasferimento, dopo che era già stato tolto da piazza Repubblica – l’assessore Andrea Civati ha risposto che il trasferimento della struttura, nello stato in cui era originariamente in centro, è comunque questione di poche settimane – lo spostamento è previsto a gennaio – ed è già stato finanziato all’interno dei lavori di riqualificazione della piazza.

«I 100mila euro messi a bilancio riguardano degli ulteriori lavori per migliorare la struttura – ha spiegato l’assessore – Quindi lo skate park verrà ricostruito tra poco, ma l’anno prossimo abbiamo intenzione di migliorarlo».

Una buona notizia per gli skater, che potranno cosi compensare la delusione per lo spostamento dello skate park in una zona più periferica della città. La proposta era emersa nel corso dell’anno grazie a una mozione del consigliere Giacomo Fisco.