Insieme al bilancio 2020, il consiglio approva l’idea dello skate park

(nella foto, lo skate park di Lugano)

Nel mare magnum delle proposte legate al bilancio preventivo 2020 del comune di Varese, approvato il 19 dicembre, c’è anche l’impegno del comune a realizzare uno skate park “come si deve” .

E’ infatti stato approvato l’emendamento di Giacomo Fisco che proponeva lo stanziamento di 100.000 euro per la realizzazione di uno SkatePark, una pista per potersi allenare e gareggiare con gli skateboard, da realizzarsi nell’anno di bilancio 2021.

Una somma che non è stata, in realtà, spostata da altre voci di bilancio, ma è stata semplicemente “messa in previsione”: i fondi sono da recuperarsi dai privati, con un lavoro di fundraising.

Un metodo contestato dalle opposizioni che hanno lamentato l’inconsistenza delle disponibilità economiche, e che quindi non ha fatto approvare all’unanimità l’emendamento.

Nemmeno luogo e progetto sono stati definiti, con un motivo però spiegato dallo stesso proponente: «Non voglio vincolare l’amministrazione a un luogo o a un altro – ha infatti precisato Fisco – ma semplicemente impegnarla a predisporre un luogo per poter utilizzare in sicurezza e divertendosi gli skate, dopo il successo della pista che è stata allestita in piazza Repubblica, e in previsione del suo smantellamento quando lì arriverà il mercato».